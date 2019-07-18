Экономика

Путин поручил найти жилье малоимущимLenta.ru 14:27

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность. Об этом сообщается на сайте Кремля. Поручение включено в нацпроект «Жилье и городская среда».
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается
 на сайте Кремля.
РБК13:35

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Путин поручил найти жилье малоимущим

Lenta.ru14:27

Путин поручил найти малоимущим жилье

РИА Новости15:26

Путин поручил помочь малообеспеченным семьям жильём из публичной собственности

RT на русском14:41

Путин поручил правительству найти жилье малоимущим

Газета.Ru16:53

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Известия14:16

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ТАСС13:47

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РБК13:35
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 20:58, Вашингтон
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