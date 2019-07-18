с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность. Об этом сообщается на сайте Кремля. Поручение включено в нацпроект «Жилье и городская среда».

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять антироссийские санкции Евросоюз не должен отказываться от санкций в отношении России, заявила в интервью итальянской газете La Repubblica новый председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Наука Физики описали смерть людей от темной материи Ученые из Университета Вандербильта в США считают, что отсутствие человеческих смертей от темной материи позволяет предсказать определенные свойства этого вещества, сообщает издание Science Alert.

Футбол Ибрагимович назвал себя «Феррари» среди «Фиатов» Красивые голы и боевые пощёчины: как Златан Ибрагимович развлекается в МЛС В текущем сезоне швед забил в 16 матчах 13 мячей.

Здоровье Лицо филиппинца увеличилось в три раза из-за непонятной болезни Загадочная болезнь увеличила лицо жителя острова Лейте (Филиппины) в три раза. Историю мужчины опубликовал Daily Mail.

Музыка Игги Поп объявил о выходе нового альбома Игги Поп анонсировал дату выхода нового альбома Free и опубликовал небольшой его фрагмент, сообщает France Info.

Шоу-бизнес Светлана Лобода назвала поклонникам свой самый большой страх Популярная певица и мама двоих дочерей Светлана Лобода поделилась с поклонниками своим самым большим страхом.

Политика Кремль назвал первый шаг в диалоге с Киевом Освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом нормализации отношений Москвы и Киева.

Происшествия Завершено следствие по делу Александра Шестуна Бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну предъявили обвинение в окончательной редакции.

Наука Ученые назвали новую причину инфарктов и инсультов Ученые провели масштабное исследование, проанализировав 36 миллионов показаний артериального давления у 1,3 миллиона пациентов больниц с 2007 по 2016 годы.

Кино Вышел финальный русский трейлер «Оно 2» Первая часть вышла в 2017 году и при бюджете в 35 миллионов собрала в мировом прокате более семисот.

Политика Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах» Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.

Кино Умерла актриса Валентина Зимняя Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.

Политика Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, отправив его вместо этого на галерку.

Политика Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».

Транспорт На Крымском мосту уложили все рельсы Строители уложили все рельсы на железнодорожной части Крымского моста. Об этом сообщили журналистам в инфоцентре моста, передает ТАСС.

Транспорт Штрафы за задержку рейсов и багажа предложили поднять в 10 раз Авиакомпании могут обязать выплачивать пассажирам за длительную задержку багажа или рейса неустойку в размере 3% провозной платы за каждый час просрочки.

Энергетика Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.

Наука Нейросеть научили собирать кубик Рубика за 20 ходов Рекорд человека по прохождению кубика Рубика составляет около 4 секунд, при этом в среднем для полного решения головоломки человеку требуется примерно 50 ходов.

Политика Трамп не исключил санкций против Турции за С-400 Президент США Дональд Трамп заявил о том, что рассматривает введение санкций против Турции за покупку российских ЗРК С-400.

Технологии Сбербанк внедрил в свое приложение искусственный интеллект Сбербанк внедрил в свое мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» искусственный интеллект, чтобы персонализировать его под пользователей, сообщили СМИ со ссылкой на сообщение банка.

Культура Инна Чурикова госпитализирована после падения со сцены Чуриковой стало плохо прямо во время спектакля «Старя дева» в театре «Русская песня».

Гаджеты Пользователи iPhone все чаще стали переходить на Android-смартфоны Отмечается, что в июне 2019 года 18% владельцев iPhone (включая 26% владельцев iPhone X) поменяли свои смартфоны на продукцию Samsung.

Происшествия Семь человек погибли в ДТП на трассе в Туве В результате аварии погибли семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД РФ.