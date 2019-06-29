Политика
Путин поручил начать выплаты пострадавшим от паводкаМИР 24 14:59
Президент России Владимир Путин поручил незамедлительно начать выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области. Глава государства обратил внимание, что деньги должны не просто поступить в бюджет региона, а дойти до каждой семьи, передает «МИР 24».
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Также требуется оперативно оценить ущерб и начать восстановление инфраструктуры, имею в виду энергетику, связь и транспорт, объекты здравоохранения и образования, школы, детские сады, больницы. Дети должны приступить к занятиям вовремя в сентябре.
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