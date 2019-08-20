Политика
Путин считает, что в первичном звене здравоохранения России — «провал»REGNUM 13:06
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что первичное звено российской системы здравоохранения находится в крайне плачевном состоянии, и если эту ситуацию не переломить, то эффекта от национального проекта «Здравоохранение» не будет.
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Путин «разнес» систему первичной медпомощи: инфарктов и инсультов не станет меньше
Московский Комсомолец13:19
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:55, Ашберн
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