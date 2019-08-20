Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохраненияИнтерфакс 11:27
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
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Путин поручил к 1 октября подготовить принципы модернизации первичного звена медицины
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 12:27, Ашберн
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