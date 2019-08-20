Политика

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохраненияИнтерфакс 11:27

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
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Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

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