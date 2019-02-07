Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услугиТАСС вчера в 07:01

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
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«Приседайте до упада» — и получите налоговый вычет

BFM.ru06:42

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Говорит Москвавчера в 06:54

Путин поручил правительству ввести налоговый вычет на спортзалы

Профильвчера в 12:42

Путин поручил ввести налоговый вычет за занятие спортом

Life.ruвчера в 08:12

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Известиявчера в 07:18

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

ТАССвчера в 07:01

Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес

Газета.Ruвчера в 15:45
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Общество

В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике

В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Культура

В «Союзмультфильме» рассказали, как Чебурашка лишился хвоста

Хвост кукле убрали прямо перед съемками, шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес

Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo

Обновлено в 06:30
Здоровье

Мини-поликлиники на колёсах оснастят по-новому

Минздравом РФ 4 мая был утвержден новый стандарт по оборудованию и оснащению медицинской мобильной бригады, благодаря чему у мини-поликлиник на колёсах будет всё необходимое и нужное для диспансеризации.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Посольство РФ в Минске не проинформировано об аресте россиян

Посольство РФ в Минске официально не получило уведомления об аресте двух граждан России, обвиняемых в даче взяток должностным лицам Белоруссии.
Обновлено в 06:23
Футбол

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в форме белого цвета

«Сегодня играем в белом!» — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter, к которому прикреплено фото эмблемы «Зенита» на форме такого цвета.
Обновлено в 06:42
Авто

Из старинного ГАЗ-66 сделали огромный внедорожный пикап

Грузинский ГАЗ-66 назвали Чачо в честь девушки владельца.
Обновлено в 07:02
Футбол

Денисов не сыграет с «Арсеналом», Чорлука готовится к матчу

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов пропустит матч 27-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом», защитник железнодорожников Ведран Чорлука готовится к игре.
Обновлено вчера в 12:40
Кино

Поклонники космической саги отмечают День «Звездных войн»

Обновлено в 03:35
Происшествия

Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up

Обновлено в 08:15
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Обновлено в 07:59
Хоккей

Россия — Финляндия 0:1 (1-й период)

Как сообщалось, Орлов, Зайцев, Овечкин и Кузнецов присоединились к сборной России 2 мая и в матче против Чехии (4:6) за сутки до этого участия не приняли.
Обновлено в 07:19
Политика

Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа

В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество.
Обновлено вчера в 12:55
Авто

Гиперкар Lykan HyperSport превратили в полицейский автомобиль

Всего было построено 7 экземпляров гиперкара, и один из них стал частью полицейского автопарка Абу-Даби.
Обновлено вчера в 03:58
Происшествия

В Челябинской области произошло массовое убийство

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, пояснил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова устроила танцы на 15-сантиметровых каблуках

Ни узкое короткое платье, ни туфли на 15-сантиметровых каблуках не помешали ей зажигать под динамичную музыку.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Иномарка пробила стену дома на Суворовском проспекте

Утром 4 мая около 07:30 водитель автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением и врезался в стену дома 30 по Суворовскому проспекту.
Обновлено в 02:27
Единоборства

Российский боец Бибулатов покинул UFC

Российский боец смешанного стиля Магомед Бибулатов покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и будет выступать в организации Absolute Championship Akhmat (ACA).
Обновлено в 06:32
Политика

Зеленский заявил, что предложит Раде провести инаугурацию 19 мая

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит парламенту провести свою инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 08:22
Футбол

Игрок «Спартака» получил сотрясение мозга в матче с «Уралом»

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий получил сотрясение мозга в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Урала", передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:12
Гаджеты

Получить с выгодой Samsung или Huawei по программе Трейд-ин можно еще несколько дней в МегаФоне

Буквально несколько дней осталось до завершения акций от компании МегаФон.
Обновлено вчера в 07:10
Общество

Над Москвой пролетела боевая авиация

Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

Ранее военный корреспондент минобороны ДНР Дмитрий Астрахань сообщил о появлении флага вермахта в расположении полка "Азов", который перебросили в Донбасс для усиления 24-й бригады ВСУ.
Обновлено в 05:54
Политика

Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.
Обновлено в 04:11
Общество

В кинотеатре Воронежской области детям запретили смотреть «Мстителей»

Сотрудники кинотеатра «Родина» в Павловске отказывались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал».
Обновлено вчера в 08:33
Армия и оружие

Вандалы осквернили могилу Героя СССР Александра Медведева в Москве

О случившемся рассказала дочь генерал-полковника авиации. Эта могила считается объектом культурного наследия.
Обновлено в 06:14
Общество

Манифестанты отпразднуют «желтую весну» в парижском аэропорту

В провинции "желтые жилеты" намереваются в эту субботу вернуться к истокам своего движения, когда они повсюду занимали перекрестки с круговым движением, тем самым блокируя подъезды к промышленным зонам и торговым центрам.
Обновлено в 01:00
Кино

Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры Престолов»

Актриса Эмилия Кларк рассказала во время шоу Джимми Киммела, какой финал стоит ждать фанатам "Игры Престолов".
Обновлено вчера в 10:24
Культура

Оригинальный костюм Дарта Вейдера выставят на аукционе в США

Костюм Дарта Вейдера, специально изготовленный для пятого эпизода «Звездных войн», продадут с молотка.
Обновлено в 08:17
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