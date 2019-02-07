Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услугиТАСС вчера в 07:01
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
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Происшествия
В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике после родов
Телеведущая Регина Тодоренко показала фигуру после родов на новом снимке в сети Instagram.
Обновлено в 03:45
Единоборства
Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:23
Авто
Chevrolet показал обновленный Camaro
Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 08:25
Армия и оружие
Северная Корея запустила ракеты в направлении Японии
Обновлено в 03:34
Кино
В США на торги выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера
Аукционный дом Bonhams 14 мая выставит на торги в США костюм персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера, сделанный специально для эпизода киноэпопеи, его оценочная стоимость составляет от одного до двух миллионов долларов, сообщается на сайте аукциона.
Обновлено в 06:20
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
На Урале военнослужащий погиб при взрыве на полигоне
В Еланском гарнизоне, расположенном в Свердловской области, произошел взрыв боеприпаса.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Башенный кран упал на западе Москвы
На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Обновлено в 04:20
Хоккей
Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией
Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:45
Футбол
«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Погба
Согласно источнику, руководство одобрит его продажу, если заинтересованный клуб предложит за игрока 185 млн евро.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo
Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Глава «Белтелекома» обвиняется в получении взятки
Генеральный директор государственного оператора связи Белоруссии «Белтелеком» Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Крыму воздушный шар с ребенком едва не унесло в открытое море
Родители ребенка и инструктор выпали из корзины шара после неудачного приземления В Феодосии спасли ребенка, которого на воздушном шаре едва не унесло в открытое море, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антона Охрименко.
Обновлено вчера в 03:02
Политика
Трибунал по делу украинских моряков состоится 10 мая
Слушания по делу украинских моряков в Международном трибунале по морскому праву пройдут 10 мая.
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
В Израиле засекли пуски 90 ракет из сектора Газа
С территории сектора Газа по Израилю выпущены 90 ракет. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщила Армия Обороны Израиля.
Обновлено в 05:18
Политика
Зеленский обсудил с главой Верховной рады предстоящую инаугурацию
Как сообщил в субботу, 4 мая, украинский портал «Деловая столица» со ссылкой на собственные источники, Зеленский и Парубий обсудили работу парламента и предстоящую инаугурацию президента.
Обновлено в 05:39
Наука
Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд насекомых
Благодаря куску янтаря с многоножкой, застывшей внутри, позволило немецким исследователям открыть новый подвид подобных представителей животного мира.
Обновлено в 02:38
Здоровье
Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением
Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
«Работы нет»: Садальский подарил Васильевой пальто на последние деньги
Садальский в шутливой форме сообщил подписчикам, что сделал актрисе подарок на последние деньги и пожаловался на безденежье.
Обновлено в 05:03
Общество
Власти Индии эвакуируют миллион жителей из-за циклона «Фани»
Около миллиона жителей прибрежных деревень эвакуируют власти Индии из-за наступления циклона "Фани".
Обновлено 02 мая в 15:16
Общество
Над Москвой пролетела боевая авиация
Современные боевые вертолеты и самолеты пролетели над центром Москвы в рамках репетиции парада Победы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:51
Политика
Коломойский назвал причину снижения численности населения Украины
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал журналистам, что в снижении численности населения Украины виновата «революция», передает RT.
Обновлено 02 мая в 15:09
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным был «очень хорошим» и «очень продуктивным».
Обновлено вчера в 13:33
Политика
Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.
Обновлено в 04:11
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
Крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек
Национальный крымско-татарский праздник Хыдырлез собрал более 55 тысяч человек, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 06:31