Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услугиТАСС 07:01

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.

Экономика В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток Оставшийся в Таллине единственный слиток золота весит 11 кг и оценивается в € 500 тыс. Однако его чистоты не достаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.

Политика Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга» В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".

Общество В Индии около 800 тыс. человек эвакуировали из-за циклона «Фани» Около 800 тыс. человек были эвакуированы из низменных прибрежных районов в индийском штате Одиша в связи с приближением циклона «Фани», пишет Economic Times в четверг, 2 мая.

Политика Певцу Лепсу запретили въезд в Литву Российский исполнитель Григорий Лепс внесен в Литве в список нежелательных лиц, ему запрещен въезд в страну, передает в пятницу агентство BNS.

Происшествия На Кубани пять человек погибли в ДТП ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.

Футбол Российский футболист Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по голам Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, сообщается на официальном сайте турнира.

Происшествия Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.

Политика Зеленский заявил, что Украину с Россией объединяет только граница Владимир Зеленский утверждает, что в данный момент Украину и Россию объединяет исключительно общая граница.

Политика Маргарет Тэтчер стала «железной леди» ещё до премьерства Первой женщиной на посту премьер-министра Великобритании 40 лет назад, 4 мая 1979 года, стала лидер Консервативной партии Маргарет Тэтчер.

Происшествия В Москве горит здание «Известий» Источник в столичных экстренных службах сообщил, что в Москве возник пожар в здании издательского дома "Известия" на Пушкинской площади.

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.

Армия и оружие В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57 Напомним, ранее турецкие власти не исключали, что могут рассмотреть альтернативы американским самолётам F-35 на фоне угроз США прервать взаимодействие с Анкарой по проекту создания истребителей пятого поколения и отказаться от их передачи ВВС Турции (из-за конфликта, вызванного намерением Анкары закупить российские ЗРК С-400).

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Здоровье Ученые рассказали о влиянии диетической колы на ожирение Как оказалось, те из них, кто переходил на диетическую колу, в итоге "компенсировали" недостаток сахара употреблением других вредных продуктов.

Шоу-бизнес Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.

Общество Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.

Шоу-бизнес Бывшую жену Кличко Хейден Панеттьер избил бойфренд Роман Хейден и Брайана закрутился сразу после того, как стало известно, что Панеттьер рассталась с украинским боксёром Владимиром Кличко, от которого родила дочь в 2014 году.

Общество Артемий Лебедев рассказал о создании логотипа «Вконтакте» Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, что эскиз для логотипа социальной сети «ВКонтакте» нарисовал ее основатель Павел Дуров, который отказался от 403 других вариантов, придуманных дизайнерской студией господина Лебедева.

Шоу-бизнес Бывший супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода Напомним, что брак Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу продлился 9 лет. Причиной разрыва стали слухи об изменах предпринимателя.

Армия и оружие Российская и сирийская авиация нанесли массированные удары по боевикам Российская и сирийская авиации вечером 2 мая нанесли массированные авиаудары по северо-западному региону Сирии.

Футбол Матич: де Хеа остаётся одним из лучших голкиперов в мире Ошибки вратарей видят все, а когда речь идёт об одном из лучших голкиперов в мире, люди начинают об этом много говорить.

Кино Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах» 30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».

Транспорт Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.

Культура Тонкая линия: как Одри Хепберн чуть-чуть изменила мир к лучшему Фото: Global Look Press / Cinetext Bildarchiv Кадр фильма "Война и мир", 1956 год Но в случае с Хепберн новые правила были заданы для всех и надолго — если оставить в стороне нынешнюю "бодипозитивную" истерию, то действующий и сейчас.