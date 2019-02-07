Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услугиТАСС вчера в 07:01

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
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Путин поручил ввести налоговый вычет за занятие спортом

Life.ruвчера в 08:12

Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес

Газета.Ruвчера в 15:45

Путин поручил правительству ввести налоговый вычет на спортзалы

Профильвчера в 12:42

«Приседайте до упада» — и получите налоговый вычет

BFM.ru06:42

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Известиявчера в 07:18

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

ТАССвчера в 07:01

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Говорит Москвавчера в 06:54
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Хоккей

Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Происшествия

На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика

В делегации США рассказали о посещении Крыма

Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Наука

В Китае создали крылатого робота-динозавра

Механическая модель древнего животного была сделана для решения вопроса научного сообщества относительно парения переходных видов между динозаврами и птицами.
Обновлено в 08:37
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

В Центробанке Эстонии остался всего один слиток, сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков регулятора Фабио Филипоцци.
Обновлено вчера в 18:06
Футбол

Ломовицкий получил сотрясение мозга в матче с «Уралом»

О сотрясении мозга Ломовицкого в эфире телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР сообщил комментатор матча «Урал» — «Спартак» Борис Аболин со ссылкой на главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

Обновлено в 08:03
Музыка

Конор Макгрегор исполнил песню в баре. Видео

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор по случаю двухлетия своего сына встретился с главным известным телеведущим США Джимми Фэллоном в баре и спел популярную ирландскую народную песню Whiskey In The Jar.
Обновлено в 05:26
Происшествия

В результате ракетного обстрела из Газы пострадала израильтянка

50-летняя израильтянка получила в субботу тяжелые ранения в результате ракетного обстрела из сектора Газа одного из населенных пунктов на юге Израиля, сообщила медицинская служба Magen David Adom.
Обновлено в 09:09
Культура

В США на торги выставят оригинальный костюм Дарта Вейдера

Аукционный дом Bonhams 14 мая выставит на торги в США костюм персонажа "Звездных войн" Дарта Вейдера, сделанный специально для эпизода киноэпопеи, его оценочная стоимость составляет от одного до двух миллионов долларов, сообщается на сайте аукциона.
Обновлено в 06:20
Авто

Hyundai Creta нового поколения снова замечен на тестах

Южнокорейская компания Hyundai в настоящее время проводит финальные испытания для обновленной генерации кроссовера Creta.
Обновлено в 04:27
Общество

Король Таиланда официально коронован

Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено в 02:57
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика

В Госдуме оценили планы Зеленского ответить России на выдачу паспортов

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал RT заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готовит ответ на действия России по выдаче паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 09:55
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

ВСУ показали кадры с использованием ЗРК «Бук» в зоне ООС

Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Кино

В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»

В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Политика

Скотленд-Ярд: связанная с Huawei утечка не является преступлением

Случившееся не дело полиции, — приводит The Guardian заявление замглавы столичной полиции Лондона Нила Басу.
Обновлено в 08:58
Армия и оружие

В Челябинске соберут первый боевой трактор

Обновлено в 08:22
Культура

Новый российский рекорд по хайлайну установлен в Кисловодске

Обновлено в 06:54
Политика

В Донецке образовалась очередь за российскими паспортами

У Миграционной службы ДНР (Донецк) в пятницу, 3 мая, образовалась очередь для подачи документов на приобретение российского гражданства.
Обновлено вчера в 03:50
Армия и оружие

Смертельно опасен: в США оценили модернизацию «Адмирала Нахимова»

После модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРК) "Адмирал Нахимов" Россия получит в свое распоряжение самый мощный надводный боевой корабль в мире.
Обновлено в 07:35
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Обновлено в 07:59
Культура

Ушел из жизни актер Саид Алибеков

Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45
Авто

Названы пять рамных внедорожников для трофи-рейда

Стоит еще вспомнить японский Suzuki Jimny — это маленький рамный внедорожник, а за счет короткой колесной базы и коротких свесов на бездорожье показывает удивительные результаты.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес

Лариса Копенкина устроила секс-каникулы в Турции

Лариса Копенкина много путешествует, а сделанные на отдыхе фото выкладывает в Instagram.
Обновлено в 02:58
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