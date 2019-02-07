Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услугиТАСС вчера в 07:01
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
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Хоккей
Сборная России проиграла Финляндии в матче Чешских игр
Подопечные Ильи Воробьёва потерпели второе подряд поражение на Чешских играх, уступив Финляндии со счётом 1:3. Все три шайбы в ворота Александра Георгиева были заброшены при игре в неравных составах, а две из них — в результате удаления Никиты Кучерова.
Обновлено в 11:59
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Наука
Videnskab (Дания): опасно ли воздержание? (Videnskab)
Секс помогает нам хорошо функционировать Независимо от того, боится ли Мадс за свое здоровье или спросил просто из чистого интереса, мы считаем, что он должен получить ответ.
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Калифорнию
21 апреля сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские собираются после рождения первенца могут переехать в Африку, чтобы заняться благотворительностью и представительским функциями.
Обновлено в 22:46
Шоу-бизнес
Станислав Садальский сделал Татьяне Васильевой подарок
Знаменитый актер и эпатажный блогер Станислав Садальский поделился с поклонниками в Instagram подробностями выходного дня.
Обновлено в 18:21
Финансы
Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты
Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено в 17:05
Политика
Кандидат в президенты США пригрозила России спецслужбами
Американский сенатор Эми Клобучар, которая намерена баллотироваться на пост президента в 2020 году, раскритиковала президента страны Дональда Трампа за чрезмерную мягкость по отношению к России.
Обновлено в 22:40
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В воскресенье, 5 мая, в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона, передает ТАСС.
Обновлено в 23:11
Футбол
Медведев поздравил «Зенит» с титулом чемпиона России
Обновлено в 19:11
Политика
Гуаидо признал провал попытки свергнуть Мадуро
Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью газете The Washington Post признал, что попытка свержения действующего президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие
Один из главарей ИГ убит в Афганистане
Спецназ афганской полиции ликвидировал одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), который руководил деятельностью экстремистов на севере Афганистана и в Центральной Азии.
Обновлено в 20:44
Политика
Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией
Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
Обновлено в 16:32
Происшествия
В Баренцевом море найден советский корабль
Специалисты идентифицировали корабль, найденный три года назад на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин.
Обновлено в 11:34
Политика
Кевин Костнер раскритиковал политическую систему США
Политическую систему США раскритиковал американский актер Кевин Костнер.
Обновлено в 20:38
Гаджеты
Samsung выпустит «идеальный» смартфон
Южнокорейская компания Samsung собирается выпустить «идеальный» безрамочный смартфон, в котором не будет отверстий и вырезов, пишет «Федеральное агентство новостей».
Обновлено в 20:53
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Наталья Рудова поддержала Седокову снимком в купальнике
Актриса Наталья Рудова решила поддержать коллегу и разместила в своем Instagram снимок в купальнике.
Обновлено в 10:06
Общество
В Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»
Среди участников акции были сотрудники российского посольства в Вашингтоне, в том числе посол Анатолий Антонов, который уже во второй раз прошел в составе "Бессмертного полка"
Обновлено в 20:24
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Единоборства
Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Пугачева увидела пророческий сон о финалистах детского шоу «Голос»
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева призналась, что ей приснилась судьба финалистов детского «Голоса».
Обновлено в 21:48
Политика
США и Словакия высказались против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38
Армия и оружие
Российский крейсер признали самым мощным в мире
Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено в 10:55
Футбол
Сергей Прядкин: «РПЛ зарабатывает около 30 миллионов долларов в год»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о том, когда в России появится VAR и новые лица среди владельцев клубов.
Обновлено в 15:41