Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услугиТАСС 07:01

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
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Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес

Газета.Ru15:45

Путин поручил правительству ввести налоговый вычет на спортзалы

Профиль12:42

Путин поручил ввести налоговый вычет за занятие спортом

Life.ru08:12

Путин поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Московский Комсомолец07:48

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Известия07:18

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

ТАСС07:01

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Говорит Москва06:54
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:25, Ашберн
Транспорт

Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Общество

Япония: страна не такая, как все (Le Figaro, Франция) (Le Figaro)

Хотя, по словам автора, Япония «подходит» ему, он не ударяется в апологию и описывает темные стороны, проблемы и травмы.
Обновлено в 17:45
Политика

Нидерланды выдали США украинца, обвиняемого в кибератаках

Власти Нидерландов экстрадировали в США гражданина Украины, обвиняемого в преступлениях в киберпространстве.
Обновлено в 19:17
Энергетика

СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Кино

Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах»

30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».
Обновлено вчера в 19:14
Политика

Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга»

В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".
Обновлено в 02:25
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено в 16:21
Происшествия

В Красногорске сгорели уже 6 домов

Обновлено в 01:16
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»

Футболисты "Ювентуса" сыграли вничью с "Торино" в туринском дерби, которое состоялось в рамках 35-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:25
Экономика

Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае

Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.
Обновлено в 16:27
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Общество

В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов

Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
Обновлено в 17:23
Политика

Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры

Обновлено в 14:17
Политика

Кремль раскрыл содержание переговоров Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом указал ему на то, что только сами жители Венесуэлы могут определять будущее своей страны, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 12:43
Общество

Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей

Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Дочь Алсу и Ержан Максим вступили в переписку на фоне скандала с «Голосом»

Обновлено в 17:50
Авто

Mercedes-Benz увеличит выпуск электромобилей

Руководство немецкой марки уже к 2021 году намерено существенно увеличить объёмы производства «зеленых» автомобилей, не сокращая при модельный ряд, представленный топливными версиями.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие

В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57

Напомним, ранее турецкие власти не исключали, что могут рассмотреть альтернативы американским самолётам F-35 на фоне угроз США прервать взаимодействие с Анкарой по проекту создания истребителей пятого поколения и отказаться от их передачи ВВС Турции (из-за конфликта, вызванного намерением Анкары закупить российские ЗРК С-400).
Обновлено в 16:33
Армия и оружие

Пентагон выпустил доклад о военной угрозе Китая в Арктике

Министерство обороны США выпустило доклад об усилении активности Китая в Арктике.
Обновлено в 07:17
Наука

Ученый-армянин из США сделал мировое открытие в области медицины

Группа ученых из американского университета Райса в Хьюстоне выяснила, что полученный из черники пищевой краситель может сыграть ключевую роль в трехмерной печати геометрически сложных биологических тканей - сосудов и легочных альвеол.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой

Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.
Обновлено в 09:25
Авто

В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 12:10
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

Обновлено в 03:55
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Происшествия

«Мисс Уругвай» найдена мертвой в столице Мексики

Обладательницу титула "Мисс Уругвай 2006" Фатими Давилу обнаружили мертвой в одной из гостиниц Мехико.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Маргарет Тэтчер стала «железной леди» ещё до премьерства

Первой женщиной на посту премьер-министра Великобритании 40 лет назад, 4 мая 1979 года, стала лидер Консервативной партии Маргарет Тэтчер.
Обновлено в 17:07
Политика

Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено в 18:36
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Воробьев: «Сегодня тренировали боевой состав на матч с Финляндией»

Матч между Финляндией и Чехией разбираем, готовимся к предстоящим матчам.
Обновлено в 11:53
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Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове

Обновлено в 06:08
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