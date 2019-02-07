Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услугиТАСС 07:01

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.

Транспорт Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.

Политика Нидерланды выдали США украинца, обвиняемого в кибератаках Власти Нидерландов экстрадировали в США гражданина Украины, обвиняемого в преступлениях в киберпространстве.

Кино Умер актер Питер Мейхью, игравший Чубакку в «Звездных войнах» 30 апреля скончался американский актер Питер Мейхью, известный по роли Чубакки в серии фильмов о «Звездных войнах».

Политика Правительство РФ опровергло родство жены Медведева и глав «Мираторга» В ответ на негативную общественную реакцию Виктор Линник заявил, что нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, и назвал критиков "балаболами".

Футбол Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино» Футболисты "Ювентуса" сыграли вничью с "Торино" в туринском дерби, которое состоялось в рамках 35-го тура чемпионата Италии.

Экономика Эксперты: рост цен в марте достиг пика в 5,3% и продолжится в мае Рост цен в марте достиг трехлетнего пика в 5,3%. Это результат ослабления рубля, повышения НДС и введения сбора за "мусорную реформу", подсчитали эксперты ВШЭ.

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.

Общество В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.

Политика Кремль раскрыл содержание переговоров Путина и Трампа Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом указал ему на то, что только сами жители Венесуэлы могут определять будущее своей страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Авто Mercedes-Benz увеличит выпуск электромобилей Руководство немецкой марки уже к 2021 году намерено существенно увеличить объёмы производства «зеленых» автомобилей, не сокращая при модельный ряд, представленный топливными версиями.

Армия и оружие В России заявили о готовности поставлять Турции истребители Су-57 Напомним, ранее турецкие власти не исключали, что могут рассмотреть альтернативы американским самолётам F-35 на фоне угроз США прервать взаимодействие с Анкарой по проекту создания истребителей пятого поколения и отказаться от их передачи ВВС Турции (из-за конфликта, вызванного намерением Анкары закупить российские ЗРК С-400).

Наука Ученый-армянин из США сделал мировое открытие в области медицины Группа ученых из американского университета Райса в Хьюстоне выяснила, что полученный из черники пищевой краситель может сыграть ключевую роль в трехмерной печати геометрически сложных биологических тканей - сосудов и легочных альвеол.

Шоу-бизнес Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.

Авто В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Происшествия «Мисс Уругвай» найдена мертвой в столице Мексики Обладательницу титула "Мисс Уругвай 2006" Фатими Давилу обнаружили мертвой в одной из гостиниц Мехико.

Политика Маргарет Тэтчер стала «железной леди» ещё до премьерства Первой женщиной на посту премьер-министра Великобритании 40 лет назад, 4 мая 1979 года, стала лидер Консервативной партии Маргарет Тэтчер.