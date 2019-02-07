Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услугиТАСС 07:01

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
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Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес

Газета.Ru15:45

Путин поручил правительству ввести налоговый вычет на спортзалы

Профиль12:42

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Говорит Москва06:54

Путин поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Московский Комсомолец07:48

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Известия07:18

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

ТАСС07:01

Путин поручил ввести налоговый вычет за занятие спортом

Life.ru08:12
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Шоу-бизнес

Наталья Андрейченко рассказала, как пережила две клинические смерти

Обновлено в 07:14
Политика

Глава Бразилии отменил визит в США на фоне протестов в стране

Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил визит в США на фоне протестов в латиноамериканской стране.
Обновлено в 19:45
Политика

США вновь пригрозили Германии санкциями из-за «Северного потока-2»

Немецким компаниям по-прежнему грозят санкции за участие в строительстве «Северного потока-2», напомнил посол США в Германии Ричард Гренелл.
Обновлено в 14:24
Политика

СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

2 мая американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, а также министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено перешли на сторону главы государства, хотя ранее соглашались покинуть главу Боливарианской Республики.
Обновлено в 20:40
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Здоровье

Ожирение повышает риск развития заболеваний почти на 70%

Результаты показали, что люди, чей ИМТ находился в пределах 30-35 единиц, на 70% чаще испытывали риск развития сердечной недостаточности.
Обновлено в 19:58
Армия и оружие

Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ

План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Москве квартиру пенсионерки ограбили на 8 млн рублей

Общий ущерб составил более 8,2 млн рублей.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Российскую авиабазу Хмеймим атаковали в Сирии

Террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Обновлено вчера в 17:13
Политика

Премьер Канады и лидер Кубы обсудили кризис в Венесуэле

Премьер Канады Джастин Трюдо и председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель обсудили кризис в Венесуэле и решение США по подаче исков к Кубе и иностранным компаниям в связи с конфискованной после кубинской революции собственностью, сообщается на официальном сайте премьер-министра.
Обновлено в 21:44
Происшествия

После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек

На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Космос

Ученые ESA заметили аномальное парящее облако над поверхностью Марса

Обновлено в 10:36
Музыка

Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»

Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

В ООН назвали объёмы необходимой КНДР продовольственной помощи

В ООН опубликовали отчёт, в котором указывается, какой объём продовольственной помощи необходим Северной Корее, чтобы помочь стране с дефицитом еды.
Обновлено в 19:16
Политика

Нидерланды экстрадировали в США украинского хакера

Власти Нидерландов экстрадировали в США украинского хакера Алексея Иванова. Об этом говорится на сайте Минюста США.
Обновлено в 21:44
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Футбол

Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерах

Игроки, тренер Сержиу Консейсау и персонал "Порту" навестили голкипера Икера Касильяса, который сейчас находится в больнице.
Обновлено в 16:47
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 15:19
Технологии

Какие советы помогут волгоградцам продлить срок службы ноутбука

Никакой еды над ноутбуком Самые частые обращения в сервисный центр происходят после пролитого на ноутбук чая или кофе.
Обновлено в 15:30
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

Обновлено в 03:55
Хоккей

Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией

Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:45
Общество

Глушаков не выпускает свою дочь за границу

Сергей Жорин, адвокат супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, прокомментировал подачу заявления футболистом в ФСБ с целью запретить своей дочери выезд за границу, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 10:47
Происшествия

Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела

«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие

КНДР осуществила новый ракетный пуск

Агентство Ренхап сообщает со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, что Северная Корея осуществила очередной испытательный пуск ракеты малой дальности.
Обновлено в 21:24
Гаджеты

Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через два месяца после анонса

Пока не сообщается, с чем связано снижение стоимости корейских девайсов.
Обновлено в 07:44
Общество

В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»

Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Обновлено в 21:16
Политика

Британия перевезла высокообогащённый уран из Шотландии в США

Великобритания завершила транспортировку около 700 килограммов высокообогащённого урана из Шотландии в США в рамках соглашения, заключённого сторонами в Вашингтоне в 2016 году.
Обновлено в 10:48
Футбол

Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате Чехии

Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.
Обновлено в 18:57
Кино

В «Союзмультфильме» оценили идею снять продолжение «Ну, погоди!»

Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о своем отношении к идее снять продолжение мультсериала «Ну, погоди!».
Обновлено в 20:21
Политика

Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что его телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным был «очень хорошим» и «очень продуктивным».
Обновлено в 13:33
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