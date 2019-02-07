Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услугиТАСС 07:01
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:44, Ашберн
Происшествия
После ссоры с женой мужчина зарезал восьмимесячную дочь
Местный житель поругался с женой и порыве гнева схватил нож, после чего нанёс несколько ударов своей 8-месячной дочери.
Обновлено в 10:41
Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
Шоу-бизнес
Садальский сообщил, что могила актрисы Ирины Макаровой разграблена
Могила известной актрисы Ирины Макаровой на Ваганьковском кладбище в Москве разграблена, а памятник искорежен.
Обновлено вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Звезде «Дома-2» Майе Донцовой потребовалась помощь врачей
Обновлено в 04:54
Общество
Артемий Лебедев показал нарисованный Дуровым логотип «ВКонтакте»
Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как в 2011 году появился ныне существующий логотип соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 09:41
Общество
Депутат Резник отказался проходить тест на наркотики
Очевидцы назвали поведение депутата странным и допустили, что политик мог находиться в неадекватном состоянии.
Обновлено в 09:00
Музыка
Власти Израиля выявили кампанию по бойкоту Евровидения
Эксперты выяснили, что в кампании используются боты, тролли и фальшивые аккаунты с целью манипуляции общественным мнением в отношении артистов, выступающих на Евровидении, в том числе и в отношении Мадонны.
Обновлено в 11:36
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Обновлено в 03:32
Политика
В ООН назвали приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению
Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям сочла наказание основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в виде 50 недель тюрьмы, назначенное ему судом Великобритании за нарушение условий освобождения под залог, несоразмерным этому преступлению.
Обновлено в 09:09
Авто
BMW представила полицейскую машину на базе M2
В своем вымышленном городе баварцы отказались от экологичных BMW i3 в пользу M2 Coupe.
Обновлено в 02:56
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Культура
Успенская назвала местью неучастие Алсу в «Евровидении»
Российская певица Любовь Успенская предположила, что отстранение Алсу от оглашения результатов голосования жюри на конкурсе «Евровидение-2019» может быть местью.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Пожар в Орске охватил целую улицу
На месте работает пожарный поезд. СМИ дополняют, что площадь, охваченная огнем составила 700 кв. метров.
Обновлено в 12:24
Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраны
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Военные Севфлота проведут экспедицию на Землю Франца-Иосифа
Военные Северного флота проведут комплексную экспедицию на Землю Франца-Иосифа.
Обновлено в 09:32
Гаджеты
Huawei Mate 30 Pro выйдет с большим дисплеем
Долго производители не могли перейти за рамки 6 дюймов, теперь же ситуация кардинально изменилась и смартфоны вполне нормально продаются с диагональю даже 6,2 дюйма.
Обновлено в 08:32
Политика
В ДНР изменили процедуру оформления российского гражданства
Гражданам Донецкой народной республики разрешили подавать копии документов сразу в миграционную службу без посещения нотариуса Власти провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) изменили процедуру оформления гражданства России для жителей республики, передает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел ДНР.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Происшествия
Пять человек погибли в результате «огненного» ДТП в Краснодарском крае
Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Краснодарском крае.
Обновлено в 12:04
Общество
Советский завод Украины «Свема» выставлен на продажу за $15 тыс
Известный советский и украинский завод видео - и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР
«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Космос
Наследие древнего Фаэтона? Вода на астероидах может приблизить пришествие инопланетян
Обновлено вчера в 05:06
Футбол
Луис Адриано и Боккетти не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»
Футболисты московского "Спартака" Луис Адриано и Сальваторе Боккетти пропустят встречу 27-го тура Российской премьер-лиги с екатеринбургским "Уралом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Москве чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода
В Москве чемпионка Европы по художественной гимнастике Диана Боциева сбила пешехода, переходившего дорогу.
Обновлено в 11:32
Политика
Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Бывшую «мисс Уругвай» нашли мертвой в отеле Мехико
Победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена мертвой в одном из отелей в Мехико. Об этом пишет портал Universal.
Обновлено вчера в 19:54
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева искупалась в купелях в Красноусольске
Екатерина Андреева отметила Праздник Весны и Труда в Красноусольске. Телеведущая провела время с пользой для здоровья.
Обновлено в 04:23