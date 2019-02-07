Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услугиТАСС 07:01
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
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Происшествия
На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки
В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Хоккей
Шестеркин и Кравцов подписали контракты с «Рейнджерс»
Россияне Игорь Шестеркин и Виталий Кравцов официально стали игроками команды Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс".
Обновлено в 10:38
Политика
Туск назвал США главным союзником Польши
Польша не имела и не будет иметь союзника лучше, чем США, заявил глава Европейского совета Дональд Туск, выступая с лекцией в Варшавском университете.
Обновлено в 09:54
Общество
Скандал с шоу «Голос. Дети» довел редактора Первого канала до инфаркта
Некоторые эксперты полагают, что из-за скандала с шоу больше должен бы переживать руководитель музыкальных программ Аксюта, но с ним все в порядке.
Обновлено в 10:39
Политика
Посольство России передало Госдепу США ноту из-за приговора Бутиной
Российское посольство в США передало ноту протеста Госдепартаменту из-за решения суда, который приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Певицу МакSим перевезли в московскую клинику
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Хоккей
Стал известен состав звена Овечкина в сборной России
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин тренировался в одном звене со своим партнёром по «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым и форвардом «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Хоккей
Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым
В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Политика
Киев пообещал вычислить имена получивших российские паспорта украинцев
Ранее Грымчак предлагал наказать украинцев, получивших гражданство РФ, — оставить их без украинского паспорта.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой
По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Политика
Главе Конституционного суда Украины отказано в визе США
На Украине новая «зрада» от «друзей» с Запада: Соединённые Штаты Америки отказали в выдаче визы главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини
«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.
Обновлено в 10:04
Экономика
Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей
Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.
Обновлено в 09:18
Политика
Бойко раскритиковал Зеленского за слова о границе с Россией
Избранный президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибки своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Гуайдо высказался о военном участии других стран ради свержения Мадуро
Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, которого около 50 государств признали временным президентом страны, допустил вариант иностранного военного вмешательство на пути к свержению режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 07:15
Политика
Консерваторы и лейбористы проигрывают на выборах в Великобритании
Две крупнейшие партии Великобритании — правящая Консервативная и оппозиционная Лейбористская — терпят поражение на муниципальных выборах в Англии и Северной Ирландии.
Обновлено в 05:57
Политика
В МИД назвали главную тему встречи Лаврова и Помпео
Ситуация в Венесуэле станет главной темой на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Майка Помпео 6 мая в Финляндии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Россия захотела продать Турции Су-57
Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении.
Обновлено в 08:52
Здоровье
Железные леди: пауэрлифтерши опровергли мифы о своем спорте
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
В Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске
Недавно в Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Турция получила «более позитивное» предложение от США по ЗРК Patriot
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США сделали Турции "более позитивное" предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.
Обновлено в 05:54
Театры
Нонна Гришаева перевоплотится в Людмилу Гурченко
Ранее Станислав Садальский рассказал о том, как умирала Людмила Гурченко.
Обновлено в 08:07
Политика
В ООН назвали приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению
Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям сочла наказание основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в виде 50 недель тюрьмы, назначенное ему судом Великобритании за нарушение условий освобождения под залог, несоразмерным этому преступлению.
Обновлено в 09:09