Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услугиТАСС 07:01

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
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Россиянам будут возвращать часть денег, потраченных на занятия спортом

URA.Ru10:36

Путин поручил ввести налоговый вычет за занятие спортом

Life.ru08:12

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Известия07:18

Путин поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Московский Комсомолец07:48

Путин поручил ввести налоговый вычет по расходам на фитнес

БИЗНЕС Online07:18

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

ТАСС07:01

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Говорит Москва06:54
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Происшествия

На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки

В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Хоккей

Шестеркин и Кравцов подписали контракты с «Рейнджерс»

Россияне Игорь Шестеркин и Виталий Кравцов официально стали игроками команды Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс".
Обновлено в 10:38
Политика

Туск назвал США главным союзником Польши

Польша не имела и не будет иметь союзника лучше, чем США, заявил глава Европейского совета Дональд Туск, выступая с лекцией в Варшавском университете.
Обновлено в 09:54
Общество

Скандал с шоу «Голос. Дети» довел редактора Первого канала до инфаркта

Некоторые эксперты полагают, что из-за скандала с шоу больше должен бы переживать руководитель музыкальных программ Аксюта, но с ним все в порядке.
Обновлено в 10:39
Политика

Посольство России передало Госдепу США ноту из-за приговора Бутиной

Российское посольство в США передало ноту протеста Госдепартаменту из-за решения суда, который приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Певицу МакSим перевезли в московскую клинику

Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Хоккей

Стал известен состав звена Овечкина в сборной России

Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин тренировался в одном звене со своим партнёром по «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым и форвардом «Флориды Пантерз» Евгением Дадоновым.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»

Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Хоккей

Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым

В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода

В конце зимы Лорак официально развелась с мужем, а спустя несколько месяцев Налчаджиоглу закрыл караоке-бар.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 11:08
Политика

Киев пообещал вычислить имена получивших российские паспорта украинцев

Ранее Грымчак предлагал наказать украинцев, получивших гражданство РФ, — оставить их без украинского паспорта.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой

По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Политика

Главе Конституционного суда Украины отказано в визе США

На Украине новая «зрада» от «друзей» с Запада: Соединённые Штаты Америки отказали в выдаче визы главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина открыла пляжный сезон в мини-бикини

«Ура! купальный сезон этого года открыт! в ледяном волшебно красивом Теренском море», — написала Толкалина в профиле.
Обновлено в 04:03
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.
Обновлено в 10:04
Экономика

Суды обязали россиян заплатить за жильё более 130 млрд рублей

Как следует из данных судебной статистики Судебного департамента при Верховном суде РФ, из 17 млн всех исков, поступивших в суды общей юрисдикции в 2018 году, 6,7 млн составили иски о взыскании платы за жильё и коммунальные услуги.
Обновлено в 09:18
Политика

Бойко раскритиковал Зеленского за слова о границе с Россией

Избранный президент Украины Владимир Зеленский повторяет ошибки своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

Гуайдо высказался о военном участии других стран ради свержения Мадуро

Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, которого около 50 государств признали временным президентом страны, допустил вариант иностранного военного вмешательство на пути к свержению режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Омбудсмен Петербурга взяла на контроль семью, живущую среди мусора

Обновлено в 07:10
Политика

Консерваторы и лейбористы проигрывают на выборах в Великобритании

Две крупнейшие партии Великобритании — правящая Консервативная и оппозиционная Лейбористская — терпят поражение на муниципальных выборах в Англии и Северной Ирландии.
Обновлено в 05:57
Политика

В МИД назвали главную тему встречи Лаврова и Помпео

Ситуация в Венесуэле станет главной темой на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Майка Помпео 6 мая в Финляндии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

Россия захотела продать Турции Су-57

Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении.
Обновлено в 08:52
Здоровье

Железные леди: пауэрлифтерши опровергли мифы о своем спорте

Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

В Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске

Недавно в Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Турция получила «более позитивное» предложение от США по ЗРК Patriot

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США сделали Турции "более позитивное" предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.
Обновлено в 05:54
Театры

Нонна Гришаева перевоплотится в Людмилу Гурченко

Ранее Станислав Садальский рассказал о том, как умирала Людмила Гурченко.
Обновлено в 08:07
Политика

В ООН назвали приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям сочла наказание основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в виде 50 недель тюрьмы, назначенное ему судом Великобритании за нарушение условий освобождения под залог, несоразмерным этому преступлению.
Обновлено в 09:09
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