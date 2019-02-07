Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услугиТАСС 07:01

Как говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, необходимо предусмотреть "установление социального налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги, определив предельный размер такого вычета".
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Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

ТАСС07:01

Путин поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Московский Комсомолец07:48

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

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Путин поручил ввести налоговый вычет по расходам на фитнес

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Путин поручил ввести налоговый вычет за занятие спортом

Life.ru08:12

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

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