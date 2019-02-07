Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услугиИзвестия 07:18

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения обозначен до 2 декабря.

Армия и оружие Турция получила «более позитивное» предложение от США по ЗРК Patriot Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США сделали Турции "более позитивное" предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.

Происшествия В Петербурге суды сработали в экстренном режиме Правозащитники уже осудили действия петербургских властей. Невский районный суд Петербурга поздно ночью вынес приговор Пивоварову и Шуршеву.

Общество Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.

Политика На Украине рассказали о поставках газа из США Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.

Армия и оружие Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии По словам военных, все обстрелы отражены, никто не пострадал, ущерба объектам базы нет.

Спорт ВФЛА не комментирует информацию об уклонении Лысенко от допинг-тестов Пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева сказала, что организация не может комментировать информацию о допинговом скандале с Данилом Лысенко.

Политика В Крыму заявили, что Зеленский никогда не будет жить в Ливадии Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский в связи со своей политической позицией никогда не сможет жить в квартире своей жены в Ливадии.

Авто Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.

Происшествия В центре Петербурга туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии В Петербурге на Стрелке Васильевского острова гражданка Китая упала в Неву во время фотосессии, сообщает региональное управление МЧС.

Шоу-бизнес «Сразу и не узнать»: Алена Шишкова кардинально сменила цвет волос Алена Шишкова улетела на Мальдивы и оттуда поделилась с фолловерами новым фото, на котором предстала с другим цветом волос.

Политика Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Политика В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.

Наука Профессора философии предлагают наделить алгоритмы ИИ теми же правами, что есть у животных По мнению Джона Базла (John Basl), профессора Северо-Восточного университета (Бостон, США), и Эрика Швицгебеля (Eric Schwitzgebel), профессора Калифорнийского университета в Риверсайде, настало время задуматься, при каких условиях ИИ заслуживает этической защиты, которую мы обычно предоставляем животным.

Кино Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.

Политика В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк» Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".

Спорт Путин поручил обеспечить участие всей команды России в Олимпиаде-2020 Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России принять меры для восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Олимпиаде 2020 года в Токио, сообщается на сайте Кремля.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова пошла на примирение с матерью спустя много лет Известной балерине Анастасии Волочковой все же удалось нормализовать отношения со своей матерью.

Происшествия Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Шоу-бизнес Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса» Руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что итоги шоу будут подвергнуты проверке.

Общество Георгиевские ленточки со свастикой заметили в Нижнем Новгороде Житель Нижнего Новгорода Александр Дейч отметил, что в магазинах города появились георгиевские ленточки со свастикой.

Политика Назван главный приоритет Зеленского после инаугурации Ранее Зеленский заявил, что продолжение работы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе входит в его первостепенные задачи на посту президента.

Общество Милонов жестко ответил Резнику, отказавшемуся пройти тест на наркотики Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил, что отказ депутата Закса Максима Резника пройти освидетельствование на наличие в крови запрещенных веществ автоматически приравнивается к положительной реакции на употребление наркотиков.