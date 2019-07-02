Политика
Путин поручил облегчить украинцам получение гражданства РоссииRusvesna.su 12:22
Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев. Это одно из поручений, выданных Путиным по итогам прямой линии, которая состоялась 20 июня.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 18:54, Вашингтон
Происшествия
Российский полковник полиции сбежала в Грузию
Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры
«Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие
Минобороны опровергло информацию о взрыве газа на подводной лодке
Министерство обороны России опровергает сообщение о том, что оно уведомило норвежские власти о взрыве газа на подводном аппарате, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.
Обновлено в 08:39
Политика
Канада запретит въезд жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Канада приняла решение запретить въезд в страну для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик с российскими паспортами.
Обновлено в 18:48
Здоровье
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 18:05
Авто
Toyota обновила топовую версию пикапа Toyota Hilux
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на новую топовую версию пикапа Toyota Hilux — Exclusive Black.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Ева Меркачева заявила, что родственники Михаила Хачатуряна ей угрожают
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Зеленский пообещал продолжить курс Украины к ЕС и НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал продолжить курс Украины к Евросоюзу и НАТО.
Обновлено в 18:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, каким должен быть ее избранник
С одной стороны, певица и телеведущая слишком занята, чтобы тратить время на новые отношения, с другой – не каждый мужчина способен соответствовать требованиям, которые звезда предъявляет своему избраннику.
Обновлено в 16:37
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Футбол
Женская команда «Енисея» пригласила Бузову на сборы в Красноярске
Женская команда красноярского "Енисея" пригласила поп-певицу Ольгу Бузову на летние сборы, сообщает Sport24.
Обновлено в 18:28
Авто
Опубликованы первые фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
В сети появились первые фотографии салона внедорожника Патриот с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 03:00
Футбол
«Газпромбанк» и РЖД станут официальными партнерами РФС
«Газпромбанк» станет официальным банком РФС, а РЖД выделит средства на развитие детско-юношеского футбола.
Обновлено в 17:30
Политика
В США начнут печатать бланки для переписи населения без графы «гражданство»
Администрация США начинает печатать опросники к предстоящей в апреле 2020 года переписи населения без графы "гражданство", сообщает во вторник со ссылкой на заявление представителя министерства юстиции США издание The Hill.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне
Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
Политика
Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту
На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено в 16:45
Общество
Осенняя погода ожидается в Москве на выходных
Осенняя погода с затяжными дождями и похолоданием ожидается в Москве на предстоящих выходных, 6–7 июля, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено в 16:25
Экономика
Названы 10 самых выгодных франшиз стоимостью до 1 млн рублей
Издание Forbes составило список самых выгодных франшиз, которые стоят меньше 1 млн рублей.
Обновлено в 05:59
Футбол
Определились все участники плей-офф Кубка Африки
Завершились матчи группового этапа Кубка Африки, по итогам которых определились все участники плей-офф турнира.
Обновлено в 17:21
Общество
В Санкт-Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом
Сильнейший ливень вечером 2 июля 2019 года стал причиной потопа на шоссе в районе Володарского моста в Санкт-Петербурге, сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «ДТ и ЧП|Санкт-Петербург».
Обновлено в 16:46
Общество
Искалеченная мужем Рита Грачёва снялась в откровенной фотосессии
Маргарита Грачёва, пострадавшая от мужа-садиста, показала в соцсетях кадры с откровенной фотосессии.
Обновлено в 01:16
Экономика
В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео
Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08
Наука
Эволюция жизни в океане изменилась 170 миллионов лет назад
Исследование выявило ранее упущенное событие такого масштаба около 170 миллионов лет назад, когда появление планктона, выделяющего карбонат кальция, сняло ограничения на эволюцию других морских организмов, о существовании которых не знали.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло до 18
Жертвами паводков в Иркутской области, по последним данным, стали 18 человек.
Обновлено в 08:01