Экономика

Путин поручил изменить схему налогообложения при продаже жильяРБК 08:26

До 2016 года минимальный срок владения любой недвижимостью, после которого разрешалось не платить налог с продажи, составлял три года. Однако потом он был увеличен до пяти лет. Сейчас после трех лет не платить НДФЛ могут только собственники домов и квартир, получившие жилье в дар или по наследству.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Путин поручил отменить НДФЛ при продаже жилья через 3 года после покупки

Коммерсантъ10:10

Бывший ИП продает «рабочую» недвижимость: каков порядок уплаты НДФЛ?

Бухонлайн22 февраля в 01:19

Путин поручил расширить налоговые льготы при продаже квартир

Ведомости08:37

Путин велел отменить НДФЛ при продаже жилья, находящегося в собственности больше 3-х лет

Росбалт08:33

Путин поручил изменить схему налогообложения при продаже жилья

РБК08:26

Путин поручил отменить НДФЛ при продаже жилья

Московский Комсомолец08:23

Эксперты: сокращение срока владения жильем для отмены НДФЛ оживит рынок

РИА Новости10:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:20, Ашберн
Общество

Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко

Обновлено в 08:33
Музыка

Maruv прокомментировала отказ от участия в «Евровидении»

Обновлено в 12:54
Экономика

Российские пенсионеры получат доплаты

В середине февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на несправедливость, сложившуюся из-за того, что некоторые пенсионеры не могут рассчитывать на доплату до уровня прожиточного минимума из-за того, что получают индексированные пенсии или ЕДВ.
Обновлено в 09:26
Политика

Кремль ответил на публикацию Bloomberg о позиции Путина по делу Калви

Bloomberg ранее 25 февраля написал, что на закрытой встрече Путина спросили о деле Калви и он сказал, что не давал предварительного разрешения на арест Калви, однако, по его словам, подозрение в похищении 2,5 млрд руб. нельзя игнорировать.
Обновлено в 12:03
Политика

Дочь Дмитрия Пескова стажируется у депутата Европарламента

Обновлено в 13:36
Экономика

Силуанов не исключил временного роста цен на жилье при эскроу-счетах

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что переход на эскроу-счета в долевом строительстве может привести к временному росту стоимости жилья.
Обновлено в 13:38
Общество

Райффайзенбанк объяснил сбой в работе пластиковых карт

Днем 25 февраля в течение часа наблюдались проблемы с проведением операций по дебетовым картам Райффайзенбанка, сообщил РБК представитель компании.
Обновлено в 13:50
Экономика

Суд взыскал с авиазавода Дерипаски 371 млн руб. по иску Минобороны

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 371,4 млн руб. с самарского завода «Авиакор», принадлежащего «Русским машинам» бизнесмена Олега Дерипаски, следует (*.pdf) из электронной картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 12:31
Хоккей

«Авангард» начал плей-офф с разгрома «Ак Барса»

Обновлено в 14:11
Политика

ЦИК Молдавии подвела предварительные итоги парламентских выборов

Обновлено в 06:02
Происшествия

В Казахстане арестован журналист, призывавший «резать русских»

Расследование против Бистаева было начато после публикации видео, на котором он призывает «резать русских» и «устроить им голодомор», а также высказывает мнение, что казахстанцы «живут в оккупированной стране».
Обновлено в 06:38
Политика

Бывшая сотрудница Трампа подала на него в суд из-за поцелуя

Бывшая сотрудница президента США Дональда Трампа Альва Джонсон подала на главу государства в суд из-за того, что он поцеловал ее в августе 2016-го без ее согласия, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на саму Джонсон и копию ее искового заявления.
Обновлено в 10:30
Хоккей

«Динамо» в гостях обыграло «Йокерит» в первом матче серии плей-офф

В составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Даниил Тарасов (29-я минута), Иван Муранов (46), Вадим Шипачев (50) и Евгений Мозер (60 п.в.). У финской команды отличились Йон Норман (34) и Кристиан Весалайнен (52).
Обновлено в 13:52
Политика

Пенс пригрозил изоляцией странам, поддерживающим Мадуро

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что страны, которые продолжат поддерживать правительство Николаса Мадуро, столкнутся с растущей изоляцией на мировой арене.
Обновлено в 12:19
Политика

СБ ООН проведет экстренное заседание по Венесуэле по запросу США

США инициировали открытое заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 13:14
Происшествия

Националиста Дацика выпустили на свободу

Обновлено в 09:49
Авто

В РФ возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Речь идет о программах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".
Обновлено в 11:16
Хоккей

«Локомотив» с трудом обыграл «Сочи» в первом матче плей-офф

Хоккеисты "Локомотива" одержали первую победу в Кубке Гагарина против "Сочи".
Обновлено в 13:42
Происшествия

Суд в Приморье не стал арестовывать участника самосуда над школьником

Суд в Приморье отказался отправить под домашний арест одного из предполагаемых участников самосуда, который родители школьников устроили над одним из пятиклассников.
Обновлено в 01:34
Политика

Два зампреда правления покинут «Газпром»

«Газпром» объявил об уходе двух зампредов правления холдинга Александра Медведева и Валерия Голубева, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 07:14
Происшествия

Студент МГУ покончил с собой в общежитии вуза

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что в общежитии МГУ на Воробьевых Горах нашли 23-летнего студента химического факультета, он был без сознания.
Обновлено в 11:08
Спорт

Губерниев уверен в двухлетней дисквалификации для Васильевой

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно информации о том, что биатлонистка Маргарита Васильева пропустила три допинг-теста подряд, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:50
Политика

Водители депутатов пожаловались в Кремль на слежку через ГЛОНАСС

В понедельник, 25 февраля, профсоюз «Правозащита», в который входят водители ФГБУ «Автобаза № 2», пожаловался в Кремль на незаконную, по их мнению, слежку за маршрутами передвижения машин депутатов Госдумы.
Обновлено в 08:31
Экономика

Фонд Уоррена Баффета закончил четвертый квартал с убытком

Чистый убыток в четвертом квартале составил $25,4 млрд против чистой прибыли $32,6 млрд за тот же период прошлого года.
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия

Не менее 20 человек эвакуированы из горящего дома на севере Москвы

Пожарные эвакуировали не менее 20 человек из многоэтажного дома, одна из квартир в котором загорелась.
Обновлено в 13:54
Политика

Порошенко рассказал о планах после окончания президентства

Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с объединением.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

На Украине задержали экс-главу Генштаба

Генерал Владимир Заман покинул пост главы Генштаба в 2014 году. Его заместитель Юрий Думанский также ушел в отставку.
Обновлено в 05:56
Общество

Хабиб Нурмагомедов резко раскритиковал спектакль с откровенной сценой

Обновлено в 13:08
Происшествия

Арестован водитель, сбивший пятерых пешеходов на Невском проспекте

Водитель, сбивший на Невском проспекте Петербурга пятерых пешеходов, арестован на 2 месяца.
Обновлено в 05:46
Спорт

В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира

Как рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, из-за нехватки времени изменения в заявке национальной команды до сих пор не внесены - состав остается тем же, что и на прошедшем чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 11:28
ещё по теме
Главное