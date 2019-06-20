Политика

Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»РБК 12:56

Президент заявил, что и это словосочетание, и это явление — «позорные». Для этого нужно риски «переложить» с «плеч граждан на плечи финансовых организаций», заявил Путин.
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Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

РБК12:56

Президент Путин призывает за несколько лет добиться того, чтобы в России не было обманутых дольщиков

Эхо Москвы11:18

Путин: надо избавиться от такого явления, как обманутый дольщик

РИА Новости11:00

Путин потребовал за пару лет избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» в России

ТАСС11:00

Путин призвал за два года избавиться от понятия «обманутый дольщик»

Интерфакс10:59

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

RT на русском11:04

Путин потребовал за пару лет избавиться от позора с обманутыми дольщиками

Говорит Москва11:18
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Политика

Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку 2»

Обновлено в 15:11
Происшествия

Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве

Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
Обновлено в 17:25
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Религия

Ураза-байрам в Москве отпраздновали более 274 тысяч мусульман

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня мусульмане всего мира проводили священный месяц Рамадан, завершили пост и встретили великий праздник Ураза-байрам — день воздаяния за благие дела и большую духовную работу, укрепления семейных связей.
Обновлено в 11:24
Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

Обновлено в 13:59
Наука

Голландцы создадут экономичный самолёт V-образной формы

Голландская авиакомпания KLM профинансировала новый авиационный проект, способный в корне изменить представления о форме и компоновке коммерческих самолётов.
Обновлено в 14:25
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено в 15:27
Культура

Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Обновлено в 15:30
Происшествия

В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Политика

Трамп задремал во время речи Елизаветы II

Президент США Дональд Трамп задремал на банкете во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает издание Mirror.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением

Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина

У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено в 07:09
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове

Обновлено в 09:05
Происшествия

На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты

Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в городе Гулькевичи Краснодарского края в результате взрыва гранаты, полиция организовала проверку, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:13
Наука

Слоны оценивают количество пищи по запаху

Эксперименты, проведенные в Таиланде, показали, что индийские слоны успешно используют обоняние, чтобы определить количество пищи, не видя ее.
Обновлено в 04:00
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Авто

Китайская копия Renault Kwid окажется дешевле оригинала

Китайский автогигант Dongfeng выпустит перелицованную копию бестселлера Renault Kwid под своим брендом.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Греция потребовала у Германии €320 млрд репараций

Как отмечается, Греция запросила у Германии репараций на сумму в €320 млрд.
Обновлено в 16:55
Авто

Lada Vesta получит электронную приборную панель

В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
Обновлено в 05:22
Футбол

Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку

Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:56
Происшествия

В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми

Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
Обновлено в 13:21
Политика

Зеленский объяснил свою позицию по ситуации с «ПриватБанком»

В ходе встречи с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он будет защищать страну и украинцев в ситуации с «ПриватБанком», и «игры бывших владельцев в судах» ему не интересны.
Обновлено в 15:07
Футбол

Игнашевич стал тренером «Торпедо»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщается на сайте команды.
Обновлено в 14:40
Спорт

Жена Семака сообщила о повторной свадьбе с супругом

Анна Семак, супруга главного тренера санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, сообщила о решении повторно выйти замуж.
Обновлено в 08:49
Финансы

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Политика

В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу

Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:16
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