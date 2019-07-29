Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионахИзвестия 08:05
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах. Соответствующее поручение он дал на встрече с главой ФАС Игорем Артемьевым в понедельник, 29 июля, сообщает «Газета.ру».
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Политика
На Украину вернули собаку задержанных в России моряков
Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 08:57
Технологии
Сбой произошел в работе мессенджера Slack
В работе корпоративного мессенджера Slack произошел сбой вечером 29 июля.
Обновлено в 11:24
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Футбол
Хавбек «Спартака» Фернандо может перебраться в Китай
Обновлено в 11:35
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Общество
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
Обновлено в 10:28
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ответил
Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, назвавшего его не разбирающимся в футболе.
Обновлено в 06:18
Музыка
Путин поздравил с юбилеем Игоря Крутого
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму композитору Игорю Крутому. Народный артист России отмечает 65-летие.
Обновлено в 11:56
Политика
В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске
Роман Бессмертный, которого в начале июля президент Украины назначил представителем страны в в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), ведущей переговоры по мирному урегулированию ситуации, заявил об отстранении от переговорного процесса одного из лидеров «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
Обновлено в 07:16
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Наука
Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения
Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.
Обновлено в 10:27
Политика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В Сочи два человека разбились на гидроцикле
В Сочи двое молодых мужчин погибли при катании на гидроцикле.
Обновлено в 13:02
Происшествия
«Спартак» обратился в Генпрокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНом
Московский "Спартак" обратился в Генеральную прокуратуру России из-за инцидента, произошедшего после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:23
Общество
Жара и солнце вернутся в Петербург в августе
Главный синоптик Северной столице успокоил горожан В понедельник, 29 июля, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал предварительный прогноз погоды на последний месяц лета.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Россия и Иран проведут совместные учения
Обновлено в 12:51
Футбол
Артем Милевский: «У Коноплянки есть предложение от „Краснодара“»
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о том, что полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка находится в сфере интересов российского клуба.
Обновлено в 13:15
Политика
США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространения
Власти США рассчитывают на расширение диалога с Москвой по стратегической стабильности и вопросам нераспространения, а также подключение к этим переговорам руководства Китая.
Обновлено в 11:47
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55
Авто
Раскрыта стоимость внедорожника «УАЗ Патриот» с АКПП
Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Общество
Красноярский губернатор считает тушение лесных пожаров бессмысленным
Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал лесные пожары в регионе "обычным природным явлением", выразив мнение, что бороться с подобными стихиями не имеет смысла.
Обновлено в 07:42