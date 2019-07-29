Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах. Соответствующее поручение он дал на встрече с главой ФАС Игорем Артемьевым в понедельник, 29 июля, сообщает «Газета.ру».

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Политика На Украину вернули собаку задержанных в России моряков Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".

Технологии Сбой произошел в работе мессенджера Slack В работе корпоративного мессенджера Slack произошел сбой вечером 29 июля.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.

Политика Порошенко покинул Украину вместе с семьей Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.

Общество «Росконтроль» проверил зубные пасты "Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.

Политика Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы» Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.

Общество Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.

Футбол Дзюба заявил, что Аршавин не разбирается в футболе, Аршавин ответил Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин ответил нападающему «Зенита» Артему Дзюбе, назвавшего его не разбирающимся в футболе.

Музыка Путин поздравил с юбилеем Игоря Крутого Владимир Путин направил поздравительную телеграмму композитору Игорю Крутому. Народный артист России отмечает 65-летие.

Политика В Киеве заявили об отстранении Медведчука от переговоров в Минске Роман Бессмертный, которого в начале июля президент Украины назначил представителем страны в в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ), ведущей переговоры по мирному урегулированию ситуации, заявил об отстранении от переговорного процесса одного из лидеров «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Политика Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.

Наука Созданы контактные линзы, изменяющие масштаб изображения Учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработаны уникальные контактные линзы, которые позволят менять масштаб изображения с помощью простого движения глаз.

Политика Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.

Происшествия В Сочи два человека разбились на гидроцикле В Сочи двое молодых мужчин погибли при катании на гидроцикле.

Происшествия «Спартак» обратился в Генпрокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНом Московский "Спартак" обратился в Генеральную прокуратуру России из-за инцидента, произошедшего после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова", сообщает ТАСС.

Общество Жара и солнце вернутся в Петербург в августе Главный синоптик Северной столице успокоил горожан В понедельник, 29 июля, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал предварительный прогноз погоды на последний месяц лета.

Футбол Артем Милевский: «У Коноплянки есть предложение от „Краснодара“» Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о том, что полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка находится в сфере интересов российского клуба.

Политика США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространения Власти США рассчитывают на расширение диалога с Москвой по стратегической стабильности и вопросам нераспространения, а также подключение к этим переговорам руководства Китая.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.

Политика Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.

Происшествия Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.

Авто Раскрыта стоимость внедорожника «УАЗ Патриот» с АКПП Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.