Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионахИзвестия 08:05

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах. Соответствующее поручение он дал на встрече с главой ФАС Игорем Артемьевым в понедельник, 29 июля, сообщает «Газета.ру».
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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