Экономика
Путин поручил дать жилье всем малоимущимРусская Планета вчера в 16:33
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, такое поручение господин Путин озвучил по результатам проверки исполнения законодательства по вопросам жилищного строительства.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 13:35
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Путин поручил помочь малообеспеченным семьям жильём из публичной собственности
RT на русскомвчера в 14:41
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:50, Вашингтон
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Технологии
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Хардфорк ZCash состоялся сегодня Немного предыстории хардфорка: ZCash - это весьма качественный проект, который предлагает не только анонимную криптовалюту, но и хороший вариант для майнинга.
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Обновлено в 10:18
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Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Обновлено в 08:00
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Pegasus от NSO Group взламывает iPhone и iCloud
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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
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Меркель прокомментировала сообщения о своем здоровье
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Украина ввела специальные пошлины на газ и дизтопливо из России
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Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с «Нефтчи» в Лиге Европы
Матчи второго раунда квалификации Лиги Европы пройдут 25 июля и 1 августа.
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Дана Борисова разгневала украинских националистов
На Украине националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.
Обновлено в 09:17
Общество
Россияне устроили битву за сковородки по акции
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Глава ДНР уличил Медведчука в наглой лжи
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