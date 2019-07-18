с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, такое поручение господин Путин озвучил по результатам проверки исполнения законодательства по вопросам жилищного строительства.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Политика Украинский суд отказался освободить Вышинского Подольский суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие Советник Зеленского спрогнозировал судьбу ВСУ при атаке на Донбасс и Крым Никита Потураев, советник украинского лидера Владимира Зеленского, в интервью изданию «Цензор.нет» заявил, что в случае нападения на Донбасс и Крым вооруженные силы Украины (ВСУ) будут полностью разбиты.

Политика Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области «Не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», – заявил Путин на совещании.

Культура Инну Чурикову перевели из реанимации Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.

Здоровье Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.

Авто Chevrolet представил новый Corvette Stingray С дополнительным пакетом Z51 (который добавляет спортивный выхлоп, регулируемую подвеску, увеличенные тормоза, лучшее охлаждение и другие передаточные числа коробки) Stingray должен разгоняться до сотни за 3,2 секунды, что делает его самым быстрым базовым Corvette за всю историю.

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