Экономика
Путин поручил дать жилье всем малоимущимРусская Планета вчера в 16:33
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, такое поручение господин Путин озвучил по результатам проверки исполнения законодательства по вопросам жилищного строительства.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 13:35
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Путин поручил помочь малообеспеченным семьям жильём из публичной собственности
RT на русскомвчера в 14:41
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