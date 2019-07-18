с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, такое поручение господин Путин озвучил по результатам проверки исполнения законодательства по вопросам жилищного строительства.

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