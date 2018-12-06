Экономика
Президент РФ Владимир Путин поручил разработать поправки в Налоговый кодекс, которые дадут право на возврат НДС при экспорте работ и услуг. Перечень поручений главы государства по итогам встречи с руководителем "Деловой России" Алексеем Репиком опубликован на сайте Кремля.
Life.ruвчера в 11:12
Оценить
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать возможным возврат налога на добавленную стоимость (НДС) за экспорт работ и услуг, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 11:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин поручил разработать поправки о возврате НДС при экспорте работ и услуг
Новая газетавчера в 11:20
Автоматически обработано 7135 источников, обновлено в 05:20, Ашберн
Энергетика
В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти
Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 05:11
Экономика
ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг
Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.
Обновлено в 05:11
Экономика
Доходы России от экспорта нефти в 2018 году выросли на 38,6%
Экспорт российской нефти в январе-октябре этого года в стоимостном выражении увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 38,6% и достиг $106,59 млрд, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
Обновлено в 04:53
Энергетика
Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году
В России в 2018 году может быть добыт рекордный объем газа - более 700 млрд куб. м. Об этом заявил начальник департамента добычи нефти и газа Минэнерго Александр Гладков на форуме "Газ России", сообщает РБК.
Обновлено в 05:15
Экономика
«Лента» объявила о смене генерального директора
Генеральный директор сети гипермаркетов «Лента» Ян Дюннинг покинул должность, на его место назначен коммерческий директор компании Герман Тинга.
Обновлено в 04:18
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Рубль в четверг, 7 декабря, снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 04:27
Экономика
Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы
Обновлено в 04:38
Экономика
Госкомпании обяжут отдавать предпочтение закупкам отечественного ПО
Правительство РФ подготовило проект директивы, обязывающий крупнейшие компании с госучастием при закупках программного обеспечения (ПО) отдавать приоритет отечественному софту, а в случае закупки зарубежного предоставлять обоснование, сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Соколов.
Обновлено в 05:01
Экономика
Министерствам поручено немного облегчить жизнь ритейлеров
На совещании 26 ноября было знакомство вице-премьера Дмитрия Козака с ритейлом, который он теперь курирует, рассказывали участники той встречи.
Обновлено в 05:07
Экономика
Сбербанк стал владельцем 10% акций «Уралкалия»
Дочерняя компания Сбербанка — ООО «Сбербанк инвестиции» — получила право распоряжаться 10,18% голосующих акций «Уралкалия», одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 05:09
Экономика
В 2019 году не будут вводить продкарты для малоимущих, заявил депутат
Правительство РФ не будет вводить продовольственные карточки для малоимущих россиян в 2019 году, сообщил депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Аркадий Пономарев.
Обновлено в 04:37
Экономика
В России не израсходовали на капремонт 200 млрд рублей
Размер неосвоенных средств на капитальный ремонт в России составил 200 млрд рублей.
Обновлено в 05:16
Экономика
«Россети» инвестируют 13,5 млрд руб. в Белгородскую область и Удмуртию
В результате общий объем финансирования инвестиционных программ в двух субъектах в период с 2019 по 2021 годы вырастет до 13,5 млрд рублей.
Обновлено в 05:10
Экономика
«Лукойл» зарегистрировал компанию для бизнеса в Африке
Дочерняя компания «Лукойла» — ООО «ЛЛК-интернешнл» — зарегистрировала в Марокко компанию LUKOIL Lubricants Africa S.A.R.L. для ведения бизнеса в странах Западной и Северной Африки.
Обновлено в 04:29
Финансы
Платежные карты «Мир» начали принимать в Казахстане
Банк ВТБ первым в Казахстане начал принимать и обслуживать карты платежной системы "Мир".
Обновлено в 04:24