Экономика
Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг
Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услугРБК11:09
Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать возможным возврат налога на добавленную стоимость (НДС) за экспорт работ и услуг, сообщается на сайте Кремля.
РБК11:09
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать возможным возврат налога на добавленную стоимость (НДС) за экспорт работ и услуг, сообщается на сайте Кремля.РБК11:09
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 22:45, Ашберн
Энергетика
Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти
Страны ОПЕК одобрили предварительную сделку по сокращению добычи нефти, передает Reuters.
Обновлено в 22:01
Экономика
ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг
Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.
Обновлено в 21:56
Экономика
Медведев пообещал рост реальных доходов по итогам 2018 года
«Реальные располагаемые доходы населения, есть такой показатель, в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных — подчеркиваю, не номинальных, реальных заработных плат, то это 7,6%», — сказал глава российского правительства в интервью пяти телеканалам.
Обновлено в 22:04
Экономика
У ЕАЭС может появиться собственная платежная система
Евразийская экономическая комиссия прорабатывает идею создания платежной системы для Евразийского экономического союза.
Обновлено в 18:52
Финансы
Международные резервы России выросли до $462,1 млрд
За неделю международные резервы России выросли незначительно и на 30 ноября составили $462,1 млрд против $461,8 млрд на 23 ноября.
Обновлено в 20:58
Экономика
Власти определили принципы системы маркировки товаров
Система маркировки получит статус государственной информационной системы (ГИС), рассказал Акимов.
Обновлено в 15:28
Экономика
Почта Банк предупредил о предлагающих социальную помощь мошенниках
В социальных сетях и мессенджерах прошла новая серия попыток мошеннической деятельности: под видом Пенсионного фонда и Почта Банка злоумышленники заманивают достигших 40 лет граждан выплатами компенсаций в размере 5 тыс. руб. якобы по программе социальной поддержки населения.
Обновлено в 21:02
Экономика
Сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на IPO
Конкурент Uber, американский сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на проведение IPO.
Обновлено в 15:26
Экономика
Духи настаивают на прозрачности
Письмо подписали главы Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), Российской парфюмерно-косметической ассоциации и Ассоциации прямых продаж (вместе представляют более 90% производителей и импортеров, включая L`Oreal, Unilever, Avon).
Обновлено в 15:48
Экономика
Козак проведет встречу с автопроизводителями
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в пятницу встретится с автопроизводителями РФ, обсудит инструменты господдержки отрасли, сообщил помощник вице-премьера Илья Джус.
Обновлено в 16:06
Экономика
Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО
В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.
Обновлено в 13:09
Экономика
Квадратные меры: губернаторам вводят KPI по стройке
Для сравнения: в прошлом году в эксплуатацию было введено 79,2 млн кв. м жилья, с учетом индивидуальных жилых домов и «дачной амнистии», то есть в это число входит и то жилье, которое фактически существовало, но не было учтено.
Обновлено в 11:58
Экономика
Росстат зафиксировал резкое подорожание валидола в России
Стоимость валидола в России в ноябре 2018 года увеличилась в среднем на 15,4%. Такие данные приводит 6 декабря пресс-служба Росстата.
Обновлено в 20:58
Экономика
«Ростелеком» увеличит долю в мобильной операционной системе Sailfish
Совет директоров «Ростелекома» предварительно согласовал приобретение 24,9% ООО «Открытая мобильная платформа» (ОМП) и ООО «Вотрон», владеющих мобильной операционной системой Sailfish, следует из данных на портале раскрытия информации.
Обновлено в 11:50
Энергетика
В США в два раза повысили оценку запасов нефти на месторождении Wolfcamp
Геологическая служба США более чем в два раза повысила оценку запасов на крупнейшем месторождении сланцевой нефти Wolfcamp.
Обновлено в 22:40