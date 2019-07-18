Экономика
Путин поручил Правительству России обеспечить малоимущие семьи жильемТатар-информ вчера в 23:30
Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ найти жилье для малоимущих семей без передачи его в частную собственность.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается на сайте Кремля.РБКвчера в 13:35
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Путин поручил помочь малообеспеченным семьям жильём из публичной собственности
RT на русскомвчера в 14:41
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
Политика
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В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
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Происшествия
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ABT Sportsline доработал Audi SQ5 TDI
Тюнинговое ателье ABT Sportsline увеличило мощность и доработало внешность дизельного кроссовера Audi SQ5.
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Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии
«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
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Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
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Происшествия
На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски
Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
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Политика
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Водоблок EK-FC Trio RTX 2080 Ti Classic RGB предназначен для 3D-карт MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio
Словенская компания EK Water Blocks, специализирующаяся на компонентах систем жидкостного охлаждения, представила водоблок EK-FC Trio RTX 2080 Ti Classic RGB, совместимый с 3D-картами MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio.
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Детективов НАБУ не дают провести обыск в спортклубе Порошенко
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Политика
В США потребовали новые ледоколы для конкуренции с Россией в Арктике
Для конкуренции с Россией в Арктике США необходимы шесть новых ледоколов, заявил замглавы Береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель.
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Будущая глава Еврокомиссии прокомментировала «Северный поток-2»
Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что реализация проекта "Северный поток-2" может привести к "слишком большой зависимости" Европы от российских энергоресурсов.
Обновлено в 02:59
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Транспорт
Владельцы бизнеса на проспекте Кирова просят ввести пропуска
В свою очередь, Михаил Исаев напомнил, что в первую очередь проспект Кирова делается как пешеходная зона для горожан, и подчеркнул, что "личный транспорт мы должны минимизировать до нуля", исключив машины для доставки товаров.
Обновлено в 04:03
Политика
Законопроект о новых санкциях против России внесён в Конгресс США
Предлагается ввести санкции в отношении «24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников», пока Россия не освободит арестованных украинских моряков и суда.
Обновлено в 00:24
Кино
Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом
В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
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Экономика
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Самыми высокими зарплатами отметились сотрудники сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в этих секторах работники-миллионеры получают, в среднем, 5,8 млн рублей в месяц.
Обновлено в 05:02
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено вчера в 11:15
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Общество
Врача из Новосибирска уволили после жалобы на низкую зарплату и старое оборудование
В Новосибирске уволили заведующего ортопедическим отделением Клинической стоматологической поликлиники №2 Романа Салова после того, как он пожаловался на низкую зарплату и старое оборудование.
Обновлено в 04:04
Футбол
EA Sports показала геймплейный трейлер FIFA 20
Компания EA Sports опубликовала трейлер футбольного симулятора FIFA 20 с демонстрацией геймплея.
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Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области
Президент России Владимир Путин отметил важность нахождения баланса скорости и качества строительства жилья для пострадавших от паводка в Иркутской области, чтобы новые дома потом "не развалились и не промерзли насквозь".
Обновлено в 05:14
Политика
Гендиректора «Рустави 2» уволили
Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
После нападения российской чиновницы на журналистку заведено дело
По факту случившегося в отношении чиновницы СКР Новороссийска возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
Обновлено в 05:12
Происшествия
Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
Недавний пожар на территории ТЭЦ-27 в Мытищах вспыхнул из-за устаревшего оборудования, полагает секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Обновлено в 03:32
Гаджеты
Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч
В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.
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