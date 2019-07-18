с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ найти жилье для малоимущих семей без передачи его в частную собственность.

Политика МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.

Происшествия В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.

Авто ABT Sportsline доработал Audi SQ5 TDI Тюнинговое ателье ABT Sportsline увеличило мощность и доработало внешность дизельного кроссовера Audi SQ5.

Культура Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии «Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.

Происшествия На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

Кино В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки» На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.

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Политика Детективов НАБУ не дают провести обыск в спортклубе Порошенко Сотрудники НАБУ приехали провести обыск в спортклубе Петра Порошенко «Пятый элемент».

Политика В США потребовали новые ледоколы для конкуренции с Россией в Арктике Для конкуренции с Россией в Арктике США необходимы шесть новых ледоколов, заявил замглавы Береговой охраны США вице-адмирал Дэниэл Абель.

Политика Будущая глава Еврокомиссии прокомментировала «Северный поток-2» Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что реализация проекта "Северный поток-2" может привести к "слишком большой зависимости" Европы от российских энергоресурсов.

Политика Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.

Транспорт Владельцы бизнеса на проспекте Кирова просят ввести пропуска В свою очередь, Михаил Исаев напомнил, что в первую очередь проспект Кирова делается как пешеходная зона для горожан, и подчеркнул, что "личный транспорт мы должны минимизировать до нуля", исключив машины для доставки товаров.

Политика Законопроект о новых санкциях против России внесён в Конгресс США Предлагается ввести санкции в отношении «24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников», пока Россия не освободит арестованных украинских моряков и суда.

Кино Вышел трейлер «Лучшего стрелка 2» с Томом Крузом В Сети появился трейлер сиквела фильма «Лучший стрелок» («Top Gun») с Томом Крузом в главной роли.

Экономика Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей Самыми высокими зарплатами отметились сотрудники сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в этих секторах работники-миллионеры получают, в среднем, 5,8 млн рублей в месяц.

Общество В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.

Общество Врача из Новосибирска уволили после жалобы на низкую зарплату и старое оборудование В Новосибирске уволили заведующего ортопедическим отделением Клинической стоматологической поликлиники №2 Романа Салова после того, как он пожаловался на низкую зарплату и старое оборудование.

Футбол EA Sports показала геймплейный трейлер FIFA 20 Компания EA Sports опубликовала трейлер футбольного симулятора FIFA 20 с демонстрацией геймплея.

Политика Путин встретился с пострадавшими от паводка в Иркутской области Президент России Владимир Путин отметил важность нахождения баланса скорости и качества строительства жилья для пострадавших от паводка в Иркутской области, чтобы новые дома потом "не развалились и не промерзли насквозь".

Политика Гендиректора «Рустави 2» уволили Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. После инцидента телеканал покинули некоторые сотрудники.

Происшествия После нападения российской чиновницы на журналистку заведено дело По факту случившегося в отношении чиновницы СКР Новороссийска возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".

Происшествия Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах Недавний пожар на территории ТЭЦ-27 в Мытищах вспыхнул из-за устаревшего оборудования, полагает секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.