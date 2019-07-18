Экономика

Путин поручил Правительству России обеспечить малоимущие семьи жильемТатар-информ вчера в 23:30

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ найти жилье для малоимущих семей без передачи его в частную собственность.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные механизмы для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода без передачи им недвижимости, сообщается
 на сайте Кремля.
РБКвчера в 13:35

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Путин поручил обеспечить малоимущих социальным жильем

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RT на русскомвчера в 14:41

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ТАССвчера в 13:47

Путин поручил найти малоимущим жилье

РИА Новостивчера в 15:26
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 05:23, Вашингтон
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