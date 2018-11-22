Армия и оружие

Путин поручил ОПК рассчитать количество необходимых России боеприпасов
Аргументы и Факты
09:37

Глава государства заявил, что нужно рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо, чтобы армия и флот могли выполнить свои задачи по обеспечению безопасности РФ, передает Интерфакс. При этом Путин отметил, что вся производимая продукция должна быть высококачественной и современной.
Аргументы и Факты09:37
Владимир Путин
Нужно стремиться сокращать технологический цикл производства ракет и боеприпасов. Кроме того, нужно четко рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо для того, чтобы армия и флот могли гарантированно выполнить свои задачи по обеспечению безопасности страны.
— Владимир ПутинТелеканал 360° 07:39

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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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