Глава государства заявил, что нужно рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо, чтобы армия и флот могли выполнить свои задачи по обеспечению безопасности РФ, передает Интерфакс. При этом Путин отметил, что вся производимая продукция должна быть высококачественной и современной.

Аргументы и Факты 09:37