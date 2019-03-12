Политика
Путин поручил «Газпрому» увеличить темпы газификации РоссииИзвестия 09:23
Президент России Владимир Путин поручил председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру подготовить предложения по увеличению темпов газификации страны. Соответствующее заявление было сделано в ходе рабочей встречи во вторник, 12 марта, пишет «РИА Новости».
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Мы на 1 января 2019 года имеем показатель газификации в среднем по стране 68,6%. В городе — 71,3% и на селе — 59,4%. Без сомнения, есть огромный потенциал прироста темпов газификации. Это, конечно же, связано, в первую очередь, с финансированием со стороны регионов.
— Алексей Миллер, российский экономистВести.Ru 07:12
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