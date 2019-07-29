Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионахИзвестия 08:05
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах. Соответствующее поручение он дал на встрече с главой ФАС Игорем Артемьевым в понедельник, 29 июля, сообщает «Газета.ру».
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с чего всё началось
«Мне бы очень хотелось, чтобы слова и бумажки, которые производятся в большом количестве на разных уровнях, не расходились с сутью тех решений, которые принимаются; чтобы люди видели, что эти решения работают в реальной жизни», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.Фонтанка.Ру08:19
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Армия и оружие
В Афганистане в бою погибли двое американских военных
Обновлено в 14:36
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Экономика
ФРС США готовится опустить процентные ставки
Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.
Обновлено в 12:37
Политика
Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма
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Обновлено в 14:10
Политика
Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке
Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.
Обновлено в 05:56
Общество
Летний амфитеатр появится на месте фонтана у библиотеки РАН
Летний театр появится на месте бывшего фонтана у библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, пострадавшей в 2015 году от пожара.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
На границе с Азербайджаном убит армянский военный
"Сегодня на северно-восточном участке границы Армении от огня с азербайджанской стороны погиб военнослужащий контрактной службы Арман Араикович Булгадарян 1995 года рождения", – рассказал Ованнисян.
Обновлено в 02:31
Футбол
Вратарь «Реала» Куртуа получил травму
Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму и рискует пропустить стартовый поединок чемпионата Испании.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Навальный сообщил о развитии аллергической реакции и контактном дерматите
Обновлено в 13:50
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»
Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
Экономика
Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.
Обновлено в 08:42
Футбол
Милевский рассказал о сексе с Канделаки после ЧМ-2006
Обновлено в 12:58
Политика
МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров
Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
Обновлено в 13:02
Культура
Валерия Гергиева освистали в Германии
«Тангейзер» Рихарда Вагнера в исполнении оркестра под управлением Гергиева получился невнятным и нечётким настолько, что в конце дирижёра даже освистали.
Обновлено в 13:43
Политика
Украинский генерал ответил на обвинения Зеленского
Начальник управления Национальной полиции в Днепропетровской области генерал Виталий Глуховеря прокомментировал на своей странице в Facebook требование президента Украины Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Грузия назвала условия запуска международных рейсов из Абхазии
«Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорт Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов», – говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 10:25
Авто
Обновленый Honda Pilot получил версию Black Edition
Black Edition станет флагманской версией в модельной линейке Honda Pilot 2020 года, а его стоимость составляет 49 620 долларов или порядка 3,15 илн рублей.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
Быстров заявил о готовности возглавить «Спартак»
Экс-футболист московского «Спартака» Владимир Быстров, который в настоящее время работает экспертом на телевидении, заявил о готовности возглавить столичный клуб в качестве тренера.
Обновлено в 12:54
Наука
Ученым удалось объяснить природу материнского инстинкта
Обновлено 26 июля в 13:20
Политика
Онищенко назвал имена будущих руководителей Верховной Рады
Экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко предположил, кто из президентского окружения может занять руководящие посты в новом парламенте Главой Верховной Рады Украины 9-го созыва будет глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:39
Культура
Звезда «Шерлока» озвучит мультфильм «Тигр, который пришел выпить чаю»
Исполнитель роли Шерлока Холмса в сериале ВВС «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч озвучит мультфильм «Тигр, который пришел выпить чаю», снятый по известной детской книге английской писательницы Джудит Керр.
Обновлено в 12:16
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.
Обновлено в 10:45
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04