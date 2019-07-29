с чего всё началось

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах. Соответствующее поручение он дал на встрече с главой ФАС Игорем Артемьевым в понедельник, 29 июля, сообщает «Газета.ру».

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Происшествия Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.

Экономика ФРС США готовится опустить процентные ставки Федеральная резервная система (ФРС) США на ближайшем заседании 30–31 июля может опустить процентные ставки впервые с 2008 г. Ожидается, что центробанк пойдет на такой шаг, несмотря на продолжающийся рост экономики страны и низкую безработицу.

Политика Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.

Политика Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.

Армия и оружие В Генштабе рассказали о кампании по дискредитации России в Сирии Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что действующие на территории САР террористы развязали кампанию по дискредитации работы российских военных в Сирии.

Общество Летний амфитеатр появится на месте фонтана у библиотеки РАН Летний театр появится на месте бывшего фонтана у библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, пострадавшей в 2015 году от пожара.

Армия и оружие На границе с Азербайджаном убит армянский военный "Сегодня на северно-восточном участке границы Армении от огня с азербайджанской стороны погиб военнослужащий контрактной службы Арман Араикович Булгадарян 1995 года рождения", – рассказал Ованнисян.

Футбол Вратарь «Реала» Куртуа получил травму Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму и рискует пропустить стартовый поединок чемпионата Испании.

Гаджеты Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом» Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.

Экономика Медведев призвал ускорить работу по нацпроектам в Крыму Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал эффективнее работать над исполнением национальных проектов в Крыму и Севастополе.

Политика МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».

Культура Валерия Гергиева освистали в Германии «Тангейзер» Рихарда Вагнера в исполнении оркестра под управлением Гергиева получился невнятным и нечётким настолько, что в конце дирижёра даже освистали.

Политика Украинский генерал ответил на обвинения Зеленского Начальник управления Национальной полиции в Днепропетровской области генерал Виталий Глуховеря прокомментировал на своей странице в Facebook требование президента Украины Владимира Зеленского уволить его.

Политика Грузия назвала условия запуска международных рейсов из Абхазии «Ни одна авиакомпания не сможет осуществлять международные воздушные перевозки в аэропорт Сухуми до тех пор, пока Грузия не примет решение об этом и грузинская сторона не будет осуществлять надзор за безопасностью полетов», – говорится в заявлении ведомства.

Авто Обновленый Honda Pilot получил версию Black Edition Black Edition станет флагманской версией в модельной линейке Honda Pilot 2020 года, а его стоимость составляет 49 620 долларов или порядка 3,15 илн рублей.

Футбол Быстров заявил о готовности возглавить «Спартак» Экс-футболист московского «Спартака» Владимир Быстров, который в настоящее время работает экспертом на телевидении, заявил о готовности возглавить столичный клуб в качестве тренера.

Политика Онищенко назвал имена будущих руководителей Верховной Рады Экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко предположил, кто из президентского окружения может занять руководящие посты в новом парламенте Главой Верховной Рады Украины 9-го созыва будет глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Культура Звезда «Шерлока» озвучит мультфильм «Тигр, который пришел выпить чаю» Исполнитель роли Шерлока Холмса в сериале ВВС «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч озвучит мультфильм «Тигр, который пришел выпить чаю», снятый по известной детской книге английской писательницы Джудит Керр.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.

Общество «Росконтроль» проверил зубные пасты "Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.