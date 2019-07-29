Политика

Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионахГазета.Ru 07:24

Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости". Как отмечается, об этом глава государства сказал на встрече с главой ведомства Игорем Артемьевым.
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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