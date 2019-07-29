Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионахГазета.Ru 07:24
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости". Как отмечается, об этом глава государства сказал на встрече с главой ведомства Игорем Артемьевым.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:39, Вашингтон
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Политика
СПЧ собрался предложить президенту изменить закон о митингах
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) предложит изменить закон о митингах в традиционном докладе Владимиру Путину, сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Навального выписали из больницы и отправили в ИВС
Обновлено в 07:40
Общество
В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий
В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
Обновлено в 07:18
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» покинул МКС
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-11» отстыковался от Международной космической станции (МКС), о чём сообщает сетевое издание «РИА Новости» со ссылкой на информацию, полученную от «Центрального научно-исследовательского института машиностроения» (ФГУП ЦНИИмаш) государственной корпорации Роскосмос.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Стекло на пешеходном «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло
Стекло на новом пешеходном мосту в Киеве снова пошло трещинами. Об этом сообщает издание «Информатор» в понедельник, 29 июля.
Обновлено в 08:07
Здоровье
Лучшие врачи покидают Орловскую область
Два известных орловских врача покидают регион — по разным причинам.
Обновлено в 07:17
Политика
В Китае считают Сахалин большой потерей для Пекина
Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
В Петербурге прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
Главный военно-морской парад с участием кораблей от четырех флотов и Каспийской флотилии Военно-морского флота России завершился в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 05:43
Гаджеты
Meizu уволила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины
Инсайдеры утверждают, что Meizu в этом году сократила 30% своих сотрудников – на данный момент в китайской компании осталось лишь около 1000 работников.
Обновлено в 04:02
Политика
Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»
Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
Политика
Медведев призвал ускорить освоение средств на нацпроекты в Крыму
Освоение выделенных из федерального бюджета средств на реализацию нацпроектов в Крыму проходит медленно, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе совещания по реализации национальных проектов на полуострове.
Обновлено в 08:33
Технологии
Найден новый способ кражи денег с банковских карт
Киберпреступники заразили сайты программой-скиммером, нацеленной на кражу платежных данных, и замаскировали их трафик.
Обновлено в 08:18
Кино
Новый фильм Тарантино побил рекорды по сборам за первый уикенд
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
На границе с Азербайджаном погиб армянский военный
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
"Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - заявил он.
Обновлено в 07:14
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне вновь превысил критическую отметку
Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна на 16 часов местного времен составил 804 сантиметра, прибавив за два часа двенадцать сантиметров.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Политика
В Совфеде оценили шансы Киева на вторжение в Россию
Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что предложение ввести украинские войска в Россию может исходить только от нездорового человека, и посоветовал украинским силовикам заняться наведением порядка внутри своей страны.
Обновлено в 06:08
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Здоровье
Онкоскрининг прошли более 105 тысяч жителей Тюменской области
Более 105 тысяч жителей Тюменской области в первом квартале текущего года стали участниками скрининговой программы, благодаря чему удалось выявить свыше 200 случаев злокачественных новообразований, сообщил РИА Новости в понедельник сотрудник пресс-службы губернатора.
Обновлено в 05:42
Культура
В Херсонесе состоится показ спектакля «Отравленная туника»
29 июля в Античном театре Херсонесского музея состоится показ спектакля «Отравленная туника».
Обновлено в 08:21