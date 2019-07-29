Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионахГазета.Ru 07:24
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости". Как отмечается, об этом глава государства сказал на встрече с главой ведомства Игорем Артемьевым.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:47, Вашингтон
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Обновлено вчера в 07:59
Кино
«Однажды в Голливуде» стал самым кассовым фильмом Тарантино
Фильм «Однажды в Голливуде» стал рекордным для Квентина Тарантино, собрав в прокате 40 миллионов долларов за первый уикенд, сообщает Variety.
Обновлено в 10:16
Музыка
Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 65-летием заслуженного деятеля искусств РСФСР, продюсера и композитора Игоря Крутого, отметив его вклад в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 11:02
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии
Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии. Самолеты находились на территории аэропорта Аль-Джуфра.
Обновлено вчера в 04:47
Политика
Мэрия Москвы сообщила СПЧ о согласовании акции третьего августа
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что мэрия Москвы сообщила ему о согласовании акции, запланированной незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму в столице на 3 августа, при этом Совет будет следить за ее ходом.
Обновлено в 11:08
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi
Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Космос
Астрономы открыли «странный» всплеск гравитационных волн
Гравитационные обсерватории LIGO и VIRGO зафиксировали вчера очередной всплеск гравитационных волн, порожденный уникальным объектом в созвездии Пегаса, который находится "посередине" между парами нейтронных звезд и двойными черными дырами.
Обновлено в 07:17
Экономика
Внутренние авиаперевозки в России в июле выросли на 20%
По данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомственен Минтрансу РФ), объем регулярных внутренних авиаперевозок, минуя Москву, в 2019 году составит 18,9 млн человек против 16,99 млн пассажиров в прошлом году.
Обновлено в 11:05
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля
Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
Обновлено в 09:23
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Политика
Помпео выступил за расширение диалога с Россией по нераспространению
Соединённые Штаты рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией по нераспространению ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне.
Обновлено в 09:53
Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» отправился на финальные тесты
УАЗ "Патриот" оснастят автоматической шестиступенчатой коробкой Punch Powertrain французского производства, которая будет работать в паре с 150-сильным мотором ЗМЗ Про объёмом 2,7 л. Кроме того, внедорожник получит 2,2-литровый дизельный турбомотор Duratorq, которым комплектуется Ford Transit, писал "Авторамблер".
Обновлено в 11:20
Политика
Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля
Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Обновлено в 09:49
Политика
Соратник Зеленского грубо высказался об отмене Дня Победы на Украине
Новоизбранный депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа», блогер Максим Бужанский заявил, что не поддержит фракцию, если в ней решат отменить празднование Дня Победы в государстве.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Волочкова отметила 10 месяцев отношений с любимым
Балерина продолжает скрывать своего избранника Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Анастасии Волочковой появился откровенный пост, где артистка призналась своим подписчикам, что уже 10 месяцев встречается с тайным возлюбленным.
Обновлено в 08:16
Авто
Хэтчбек Audi A1 получил вседорожную версию Citycarver
Экстерьер A1 Citycarver претерпел некоторые изменения — автомобиль получил защиту днища, а также стальные элементы спереди и сзади, пластиковые накладки колесных арок и массивные боковые панели.
Обновлено в 02:06
Общество
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
Обновлено в 10:28
Гаджеты
Meizu уволила 30% сотрудников и закрыла почти все магазины
Инсайдеры утверждают, что Meizu в этом году сократила 30% своих сотрудников – на данный момент в китайской компании осталось лишь около 1000 работников.
Обновлено в 04:02
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Авто
Появились первые снимки обновленной LADA Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приёме в колонии
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, как их приняли в колонии в Белгородской области.
Обновлено в 11:18
Экономика
Обманутым дольщикам могут предложить другое готовое жилье
Обновлено в 06:39
Футбол
На Месси напали во время отдыха на Ибице
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси подвергся нападению во время вечеринки на Ибице.
Обновлено в 04:50
Футбол
Китайский клуб заинтересован в трансфере Фернандо
Обновлено в 11:15
Общество
Минобороны построит в Подмосковье центр воспитания школьников
Центр возведут в подмосковном парке Министерства обороны РФ «Патриот».
Обновлено в 09:06