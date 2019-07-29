Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах. Соответствующее поручение он дал на встрече с главой ФАС Игорем Артемьевым в понедельник, 29 июля, сообщает «Газета.ру».

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Политика В ОБСЕ прокомментировали языковую политику Украины Языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.

Происшествия В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).

Происшествия На фестивале в Калифорнии произошла стрельба, есть погибшие В калифорнийском городе Гилрой на фестивале чеснока произошла стрельба, в результате которой погибло минимум три человека.

Политика Сахалин стал большой потерей для Китая В настоящее время известные на острове запасы нефти составляют 7 миллиардов тонн, это больше чем из нефтяных месторождений Дацин в Китае.

Происшествия Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.

Политика Росавиация хочет возобновить полеты на Украину Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".

Армия и оружие Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Политика ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России.

Авто Прототип внедорожника Lynk & Co 05 заметили на европейских дорогах Фотошпионам удалось запечатлеть на дорожных испытаниях обновленный прототип внедорожника Lynk & Co 05 Coupe.

Хоккей Капризов посетил победный матч ЦСКА против «Локомотива» Нападающий сборной России и хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов посетил матч 3-го тура РПЛ, в котором его футбольные коллеги встречались с «Локомотивом».

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Гаджеты Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом» Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.

Политика Представитель Зеленского прокомментировал планы о приватизации на Украине Инвесторы оптимистично настроены в отношении Украины после парламентских выборов, "на позитивных ожиданиях" можно провести несколько успешных приватизационных сделок, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасия Решетова хранят в тайне пол будущего ребенка На днях в СМИ появилась информация о том, что у пары появится на свет мальчик. Однако модель в публикации опровергла эти слухи.

Технологии ФАС смягчила законопроект предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ доработала законопроект, предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на гаджеты для внутреннего рынка российский софт.

Армия и оружие В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.

Авто Audi представила новый A1 Citycarver Конструкторы автомобильной компании Audi показали новый A1 Citycarver.

Шоу-бизнес 75-летняя Инна Чурикова готовится к выписке из больницы 18 июля СМИ сообщили, что 75-летняя народная артистка СССР Инна Чурикова была доставлена в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии.

Происшествия Сотрудников ФСБ примеряют к «делу киллера Джако» Весьма необычный поворот может произойти в расследовании в отношении бывших высокопоставленных сотрудников банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова.

Политика Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.

Политика Третья встреча Трампа и Ким Чен Ына пока не планируется, заявил Помпео Третья встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пока не стоит на повестке дня, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.