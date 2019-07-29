Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионахИзвестия 08:05
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах. Соответствующее поручение он дал на встрече с главой ФАС Игорем Артемьевым в понедельник, 29 июля, сообщает «Газета.ру».
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Политика
В ОБСЕ прокомментировали языковую политику Украины
Языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.
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В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
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На фестивале в Калифорнии произошла стрельба, есть погибшие
В калифорнийском городе Гилрой на фестивале чеснока произошла стрельба, в результате которой погибло минимум три человека.
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Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
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Политика
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В настоящее время известные на острове запасы нефти составляют 7 миллиардов тонн, это больше чем из нефтяных месторождений Дацин в Китае.
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Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
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Происшествия
Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве
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Политика
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Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
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Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Политика
ЦИК получил три жалобы на отказ в регистрации кандидатов в Мосгордуму
Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы на решение об отказе в регистрации поступили в Центризбирком России.
Обновлено в 07:56
Авто
Прототип внедорожника Lynk & Co 05 заметили на европейских дорогах
Фотошпионам удалось запечатлеть на дорожных испытаниях обновленный прототип внедорожника Lynk & Co 05 Coupe.
Обновлено в 09:03
Хоккей
Капризов посетил победный матч ЦСКА против «Локомотива»
Нападающий сборной России и хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов посетил матч 3-го тура РПЛ, в котором его футбольные коллеги встречались с «Локомотивом».
Обновлено в 02:00
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Стекло на «мосту Кличко» в Киеве снова треснуло
Обновлено в 09:22
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»
Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 млн гектаров
Обновлено в 03:28
Политика
Представитель Зеленского прокомментировал планы о приватизации на Украине
Инвесторы оптимистично настроены в отношении Украины после парламентских выборов, "на позитивных ожиданиях" можно провести несколько успешных приватизационных сделок, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасия Решетова хранят в тайне пол будущего ребенка
На днях в СМИ появилась информация о том, что у пары появится на свет мальчик. Однако модель в публикации опровергла эти слухи.
Обновлено в 09:07
Технологии
ФАС смягчила законопроект предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ доработала законопроект, предлагающий обязать производителей смартфонов, планшетов и компьютеров предустанавливать на гаджеты для внутреннего рынка российский софт.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Авто
Audi представила новый A1 Citycarver
Конструкторы автомобильной компании Audi показали новый A1 Citycarver.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
75-летняя Инна Чурикова готовится к выписке из больницы
18 июля СМИ сообщили, что 75-летняя народная артистка СССР Инна Чурикова была доставлена в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Сотрудников ФСБ примеряют к «делу киллера Джако»
Весьма необычный поворот может произойти в расследовании в отношении бывших высокопоставленных сотрудников банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова.
Обновлено в 07:47
Политика
Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля
Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Обновлено в 09:49
Политика
Третья встреча Трампа и Ким Чен Ына пока не планируется, заявил Помпео
Третья встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пока не стоит на повестке дня, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08