Экономика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплатРБК 06:15
Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:25, Вашингтон
Политика
Путин рассказал о повышении зарплат в МЧС
В этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять заработную плату сотрудникам до 24 тысяч рублей примерно.
Обновлено в 05:49
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Кино
Актер Том Фелтон рассказал о влечении Гарри Поттера к Драко Малфою
Британский актер Том Фелтон, известный по роли злодея Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказал о том, какие чувства его персонаж испытывал к главному герою.
Обновлено в 14:05
Политика
Зеленский отменил 200 указов предыдущих президентов Украины
Шестой президент Украины Владимир Зеленский отменил 200 указов своих предшественников. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Обновлено в 17:02
Политика
Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами
Обновлено в 18:27
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ
Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.
Обновлено в 18:25
Технологии
Произошёл сбой в работе Facebook Messenger
Больше всего жалоб на сбои в работе приложения поступает от американских и британских пользователей, но с неполадками столкнулись и жители многих других стран, сообщает сервис Downdetector.
Обновлено в 18:27
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов
Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 13:57
Происшествия
На севере Петербурга иномарка насмерть сбила велосипедиста
Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, велосипедист, мужчина примерно 55-ти лет, выехал на "зебру", где его сбила автоледи, находившаяся за рулем Mitsubishi Outlander.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей
Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено в 09:46
Политика
Большинство россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным планируют посмотреть 75% россиян.
Обновлено вчера в 22:53
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Больная раком звезда «Чародеев» отыграла последний спектакль
Звезда фильма «Чародеи» Александра Яковлева, которая уже на протяжении двух лет борется с раком, отыграла последний спектакль в ДМ «Царскосельский» в Санкт-Петербурге вечером 19 июня.
Обновлено в 01:34
Политика
Решение Зеленского о роспуске Рады признали конституционным
Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде.
Обновлено в 09:34
Политика
ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Спорт
Российские саблистки завоевали золото на ЧЕ по фехтованию
Обновлено в 13:55
Общество
В «Сибавтобане» введено наблюдение
Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру банкротства — наблюдение — в одной из крупнейших региональных компаний «Сибавтобан».
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой
Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 05:34
Политика
Трамп выступил с заявлением по вопросу удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершил серьезную ошибку, сбив американский беспилотник, и может за это поплатиться.
Обновлено в 14:53
Политика
Страны Балтии и ЕС согласовали шаги по синхронизации энергосистем
В декабре 2018 года заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы протестировать отключение калининградской энергосистемы от стран Балтии в мае 2019 года.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено в 10:07
Футбол
Полузащитник Вилена перешел из «Фейенорда» в «Краснодар»
Полузащитник сборной Нидерландов Тонни Вилена перешел из "Фейенорда" в "Краснодар", сообщается на сайте российского футбольного клуба.
Обновлено в 11:45
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Музыка
Шахрин объяснил, почему рок-группу назвали «Чайф»
На первых репетициях музыканты заваривали чай в кофеварке. Они называли этот процесс между собой «чайфом».
Обновлено в 19:15