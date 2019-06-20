Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплатРБК 06:15

Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат

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