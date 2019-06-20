Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплатFreeNews-Volga 07:25

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.

Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат

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