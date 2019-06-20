Экономика
Путин заявил о росте зарплат россиянEastRussia 06:18
Средняя номинальная заработная плата в Российской Федерации выросла с 33 до 44-45 тыс. рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии. По словам главы государства, существенный рост зарплат есть, как в номинальном, так и реальном выражении.
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Происшествия
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В чем обвиняют Бойко-Великого Следствие считает Бойко-Великого причастным к хищению более 180 млн руб. и $929 тыс. из банка "Кредит-Экспресс", в котором предпринимателю и его семье принадлежал пакет в 10%.
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NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже передумал
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На деревню Путину. Прямая линия зашла в тупик вместе со страной
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Мобильная версия Dota Underlords появилась в магазине приложений для Android и iOS.
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Армия и оружие
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В сформированную Росгвардией бригаду, предназначенную для охраны Крымского моста, входит специальный морской отряд, а также полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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