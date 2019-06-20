Экономика

Путин попросил россиян не сердиться из-за низких зарплатMOS.news 05:46

Реальные доходы россиян сокращались несколько последних лет, но теперь они медленно начали наверстывать упущенное, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
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Владимир Путин
Те россияне, которые сейчас смотрят по телевизору или в интернете. Я сразу хочу оговориться, чтобы люди на меня не сердились, я говорю о средних цифрах. Почему приходится ими пользоваться, потому что у нас большая разница и по отраслям, и по регионам.
— Владимир ПутинГазета.Ru 05:27

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