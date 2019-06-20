Экономика
Путин попросил россиян не сердиться из-за низких зарплатMOS.news 05:46
Реальные доходы россиян сокращались несколько последних лет, но теперь они медленно начали наверстывать упущенное, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:16, Вашингтон
Политика
Грузинская оппозиция начала штурм парламента
Обновлено в 14:08
Политика
Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом
В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.
Обновлено в 09:25
Политика
Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники
Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:47
Общество
Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю
Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Рубин» проиграл «Нефтехимику» в товарищеском матче
Казанский «Рубин» на клубной базе в Соцгороде провёл товарищеский матч с «Нефтехимиком».
Обновлено в 12:46
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Политика
Путин прокомментировал возможность назначить Грудинина премьером
Грудинин в 2018 году на выборах президента РФ был кандидатом от КПРФ и занял второе место, получив 11,77% голосов.
Обновлено в 09:31
Футбол
Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках
Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Гаджеты
Apple отзывает 15-дюймовые MacBook Pro из-за проблем с батареями
Компания Apple отзывает ряд ноутбуков MacBook Pro с Retina-дисплеем, выпущенные в середине 2015 года.
Обновлено в 15:56
Происшествия
Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках
Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.
Обновлено в 09:53
Политика
Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания
Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Футбол
ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из Катара
Кроме Катара на право принимать чемпионат мира в 2022 году претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.
Обновлено в 08:46
Происшествия
У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено в 11:29
Экономика
Slack дебютировал на Нью-Йоркской бирже с оценкой в $23 млрд
На открытии торгов цена акций Slack составила $38,5 за бумагу, а общая оценка компании превысила $23 млрд.
Обновлено в 13:21
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Кино
Том Фелтон подтвердил влюбленность Гарри Поттера в Драко Малфоя
Актер предположил, что Малфой и главный герой романа Джоан Роулинг постоянно конфликтовали из-за романтического влечения Поттера.
Обновлено в 14:20
Происшествия
«Фонтанка»: в Петербурге оперативника ФСБ отправили под домашний арест по делу о передаче взятки в 10 млн рублей
Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест 33-летнего капитана ФСБ Кирилла Либена из Кировского районного отдела спецслужбы, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 15:25
Происшествия
Кузнецова обратится в СК и прокуратуру по поводу ребенка из семьи геев
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направит обращение в Следственный комитет России и прокуратуру с просьбой предоставить информацию о судьбе ребенка, воспитавшегося гей-парой.
Обновлено в 14:26
Экономика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за маленьких зарплат
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей сегодня, 20 июня, попросил «не сердиться» жителей России, зарплаты которых в разы меньше, чем те, о которых говорит официальная статистика, сообщает РБК.
Обновлено в 07:25
Футбол
Федор Кудряшов покинул турецкий «Истанбул Башакшехир»
Защитник сборной России Федор Кудряшов покинул турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир", в который он перешел минувшей зимой на правах свободного агента, подписав контракт на полгода.
Обновлено в 14:25
Политика
Британия приостановила поставки оружия Саудовской Аравии
Великобритания приостановила поставки оружия Саудовской Аравии. Такое решение принял Апелляционный суд в Англии.
Обновлено в 13:37
Политика
Страны Балтии и Еврокомиссия утвердили синхронизацию энергосистем
Страны Балтии и Еврокомиссия подписали дорожную карту, которая предусматривает синхронизацию электросетей балтийских республик с континентальной Европой через Польшу.
Обновлено в 13:50
Общество
Детские сады Москвы начнут принимать детей от 2 лет 4 месяцев с июля
Детские сады в большинстве районов столицы начнут принимать в группы детей от 2 лет 4 месяцев, нововведение вступит в силу 1 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 15:06
Здоровье
Врачи назвали признаки рака у мужчин
Врачи из Великобритании назвали признаки рака у мужчин, сообщает The Sun.
Обновлено в 07:43
Энергетика
«Лукойл» намерен развивать СПГ-проекты только за пределами России
Алекперов заявлял, что его компания намерена рассмотреть возможность создания СПГ-проекта в Конго для сжижения газа с месторождения Marine XII.
Обновлено в 06:12
Теннис
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне
Россиянин 11 раз подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи, а у Пуи, занимающего 29-е место в рейтинге ATP, два эйса, четыре двойных ошибки и три реализованных брейка из трех.
Обновлено в 12:40