Экономика
Путин попросил не сердиться из-за низких зарплатВечерний курьер вчера в 06:56
Зарплаты в России — предмет беспокойства власти, сообщил президент России Владимир Путин на проходящей сейчас "Прямой линии с президентом". Зарплаты, которые оказываются меньше, чем утвержденный МРОТ, должны быть поводом для вмешательства местных властей, добавил он.
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Путин: Зарплаты в размере 10 тысяч рублей - предмет для разбирательства
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