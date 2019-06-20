Путин попросил не сердиться из-за низких зарплатВечерний курьер вчера в 06:56

Зарплаты в России — предмет беспокойства власти, сообщил президент России Владимир Путин на проходящей сейчас "Прямой линии с президентом". Зарплаты, которые оказываются меньше, чем утвержденный МРОТ, должны быть поводом для вмешательства местных властей, добавил он.

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