Политика

Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языкеRT на русском 03:25

Президенты подошли к знамени роты почётного караула и обошли строй. Путин поприветствовал гвардейцев на киргизском: «Салам аскер». 28 марта Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию.
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Путин приветствовал киргизских гвардейцев на их языке

РБК04:51

Путин поприветствовал почетный караул в Бишкеке на киргизском

Аргументы и Факты04:15

Путин прибыл в Киргизию

Росбалт03:12

Президент Киргизии заявил о важности русского языка для страны

RT на русском04:39

Путин приветствовал гвардейцев почетного караула в Бишкеке на киргизском

ТАСС02:46

Путин и Жээнбеков подписали совместное заявление по итогам встречи

РИА Новости04:48

Церемония встречи Жээнбекова и Путина в «Ала-Арче» — впечатляющие фото

Sputnik Кыргызстан04:17

Путин внезапно заговорил на киргизском

Вести.UZ04:00

Президент Кыргызстана: Переговоры прошли содержательно и продуктивно

КП - Бишкек04:36
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Транспорт

«Платон» могут начать использовать для отслеживания мусоровозов

Госсистема взимания платы с большегрузов "Платон" после успешного эксперимента по контролю за обращением с отходами в Московской области может быть использована для отслеживания маршрутов мусоровозов по всей России, сообщил РИА Новости представитель Минтранса РФ.
Обновлено в 04:50
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Следователи нагрянули в «Церковь саентологии Санкт-Петербурга»

В «Церковь саентологии Санкт-Петербурга» пришли следователи. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:19
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Авто

Стали известны сроки отказа от производства автомобилей Ford в России

Обновлено 26 марта в 02:55
Футбол

Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сказал, что хотел бы видеть полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридской команде.
Обновлено в 02:12
Транспорт

ГИБДД определилась с выдачей госномеров

Ранее предполагалось, что с 4 августа начнет действовать закон, который снимал с ГИБДД "бремя" выдачи госномеров.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Гуайдо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро

Обновлено вчера в 15:38
Футбол

Моуринью в «Монако» не будет, тренером команды останется Жардим

Информация о возможном назначении португальца Жозе Моуринью на пост главного тренера французского футбольного клуба "Монако" не соответствует действительности, команду продолжит тренировать Леонарду Жардим, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 02:22
Общество

Минобрнауки предложило ИНИОНу отказаться от прав на сгоревшее здание

Права на библиотеку Начальник "Дирекции единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту" (ДЕЗ) министерства науки и высшего образования Герман Иванов предложил Институту научной информации по общественным наукам (ИНИОН РАН) отказаться от прав застройщика на сгоревшее в 2015 году здание по адресу Нахимовский проспект, 51/21 на время реконструкции.
Обновлено в 04:42
Авто

Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet Niva

На автомобильном портале drom.ru появились первые фотографии интерьера обновленного отечественного внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

Коммунист Медведев отказался от мандата депутата Госдумы

Лидер отделения КПРФ в Красноярске Пётр Медведев согласился с решением руководства партии о передаче своего мандата бывшему депутату Госдумы Михаилу Берулаве.
Обновлено в 03:11
Спорт

Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:22
Общество

В Приморье задержано судно под флагом Кипра

Капитан порта Находка в Приморье по просьбе профсоюза задержал теплоход Ocean Crown под флагом Кипра из-за жалоб моряков на низкую зарплату, скудное питание и плохое качество питьевой воды.
Обновлено в 03:14
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено вчера в 12:46
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой

Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ спущена на воду в Петербурге

В Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи" 28 марта на воду спустили первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка", предназначенную для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский".
Обновлено в 04:45
Экономика

В России резко подорожали авиабилеты

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта направило письмо на имя вице-премьера РФ Максима Акимова, в котором говорится, что цены на авиабилеты в эконом-классе с начала текущего года выросли на 7,5%. Как пишет «Коммерсант», темпы роста стоимости за два месяца 2019 года в три раза выше, чем за весь прошлый год.
Обновлено в 04:50
Политика

Дочь экс-министра обороны СССР Язова оценила приговор литовского суда

Дочь бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова Елена Лосик прокомментировала приговор, вынесенный ее отцу литовским судом по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.
Обновлено вчера в 08:43
Гаджеты

К Mir Pay подключились шесть новых банков

Напомним, Mir Pay был запущен платежной системой «Мир» 4 марта 2019 года, когда к сервису подключились Россельхозбанк, банк РНКБ, «Центр-инвест», СМП Банк, АБ «Россия», УБРиР, Московский кредитный банк, Промсвязьбанк.
Обновлено в 03:38
Гаджеты

Роскачество назвало лучшие смартфоны

Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний назвали Samsung Galaxy S10 лучшим смартфоном по итогам совместного исследования.
Обновлено в 03:37
Космос

NASA просит Роскосмос отложить запуск «Союза» к МКС

Обновлено в 00:59
Футбол

«Бавария» объявила о переходе Лукаса Эрнандеса из «Атлетико»

Обновлено в 04:16
Авто

Компания Honda представила седан Accord десятого поколения

У Honda Accord десятого поколения смелый дизайн. Модель получила полностью светодиодные фары с дневными ходовыми огнями.
Обновлено вчера в 08:53
Недвижимость

Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на готовые и строящиеся дома

Банк "Дом.РФ" запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 02:51
Авто

В 2019 году полностью прекратится оформление ПТС в бумажном виде

С 1 ноября 2019 года оформление ПТС в бумажном виде полностью прекратится.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

Путин уверен в развитии военного сотрудничества с Киргизией

Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества с Киргизией.
Обновлено в 04:52
Как работают Яндекс.Новости?
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