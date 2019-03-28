Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языкеRT на русском 03:25

Президенты подошли к знамени роты почётного караула и обошли строй. Путин поприветствовал гвардейцев на киргизском: «Салам аскер». 28 марта Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию.

Путин поприветствовал гвардейцев в Киргизии на их языке

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