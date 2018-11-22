Политика
Путин поправил сделавшего неверное ударение курсанта
Путин поправил сделавшего неверное ударение курсантаРБК11:24
Президент Владимир Путин поправил курсанта, неверно поставившего ударение в слове «обеспечение» во время демонстрации электронной копии «Толкового словаря живого великорусского словаря Даля» в военном технопарке «Эра» в Анапе.
РБК11:24
с чего всё началось
Позже один из курсантов, общаясь с президентом, ошибся в ударении в этом слове. "У Даля написано - обеспЕчение", - поправил курсанта Путин с улыбкой. Президенту рассказали, что электронное хранилище вмещает более 10 млн книг.РЕН ТВ08:15
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