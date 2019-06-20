Политика

Путин рассказал о повышении зарплат в МЧСРоссийская газета 05:49

Владимир Путин заявил, что в этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей. Он также добавил, что на следующий год будет выделено еще 8 млрд рублей. "В МЧС действительно сложилась ситуация не самая лучшая", - признал президент РФ, отвечая на вопросы во время "Прямой линии".
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Калининградского пожарного, пожаловавшегося Путину на зарплату, похвалили

РИА Новости18:04

Калининградское МЧС прокомментировало тему низких зарплат у пожарных

Новый Калининград.Ru15:56

Путин назвал не лучшей ситуацию в МЧС

Lenta.ru05:23

Путин пообещал вдвое повысить зарплату обратившемуся к нему пожарному

РБК06:12

Путин: МЧС получит более 12 млрд рублей для повышения зарплат

ТАСС05:51

Первый вопрос на «Прямой линии с Владимиром Путиным» задал пожарный

Вести.Ru05:36

Путин не верит в зарплаты ниже 10 тыс. рублей в России

Газета.Ru08:03
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:01, Вашингтон
Экономика

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено в 17:02
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Застройщик ЖК под Москвой уличен в махинациях на 4,5 млрд рублей

Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
Обновлено в 16:32
Финансы

Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,8 млрд

Международные резервы РФ на 14 июня 2019 года составили 504,5 млрд долларов, что на 1,8 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:17
Авто

В Москве начали тестировать беспилотные автомобили

В Москве начали тестировать первые беспилотные автомобили. Об этом сообщила национальная технологическая инициатива "Автонет".
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой

Певец Шура на шоу Анастасии Ивлеевой рассказал о своей борьбе с онкологическим заболеванием и о том, что уверен: к болезни привели злоупотребление алкоголем и наркотиками.
Обновлено в 05:34
Игры

В Dota Underlords выйдет боевой пропуск

Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес

Больная раком звезда «Чародеев» отыграла последний спектакль

Обновлено в 01:34
Политика

ЕС допустил непризнание выдаваемых жителям Донбасса паспортов РФ

Евросоюз готов рассмотреть возможность непризнания российских паспортов, выдаваемых жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), говорится в заявлении, одобренном на саммите ЕС, который проходит в четверг, 20 июня, в Брюсселе.
Обновлено в 17:34
Общество

Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину

В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Умерла теща продюсера Бари Алибасова

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено в 14:31
Политика

Президент Грузии осудила призывы Саакашвили к бунту

Обновлено в 17:47
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Общество

Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю

Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Общество

Сахалинские собаководы хотят кататься с животными на канатке «Горного воздуха»

Сахалинские собаководы обратились в редакцию ИА Sakh.com из-за новых правил, введенных на спортивно-туристическом комплексе "Горный воздух".
Обновлено в 18:07
Политика

Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы

Президент Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и порекомендовал им при выборе вуза выбирать себе профессию и призвание по душе.
Обновлено в 17:39
Футбол

Полузащитник Вилена перешел из «Фейенорда» в «Краснодар»

Полузащитник сборной Нидерландов Тонни Вилена перешел из "Фейенорда" в "Краснодар", сообщается на сайте российского футбольного клуба.
Обновлено в 11:45
Технологии

Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных

В банках и МФО «Известиям» рассказали, что озабочены утечками персональных данных клиентов и делают все возможное для предотвращения сливов.
Обновлено в 17:02
Экономика

Псковский губернатор и глава «Газпрома» договорились о сотрудничестве

Газификация Псковской области продолжается В администрации Псковской области в четверг 20 июля встретились губернатор Михаил Ведерников и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
Обновлено в 16:19
Космос

С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5

Обновлено в 18:21
Авто

Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок

В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено в 08:11
Здоровье

Выпрямление характера. Любовь к себе — это скелет человека

Есть такое выражение: «Человек уходит из жизни».
Обновлено в 17:20
Общество

СКР начал проверку по обращению жительницы Читы к президенту России

Следственные органы СКР начали доследственную проверку по фактам, изложенным в обращении жительницы Читы к президенту России.
Обновлено в 15:08
Экономика

Главой совета директоров «Ингосстраха» переизбран Олег Виханский

Председателем совета директоров «Ингосстраха» на заседании 17 июня вновь избран Олег Виханский, говорится в пресс-релизе страховщика.В компании сообщают, что Виханский родился в 1946 году.
Обновлено в 15:26
Общество

Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала

Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие

Пентагон показал карту полета сбитого Ираном беспилотника США

Обновлено в 18:10
Армия и оружие

Самая большая атомная подводная лодка прошла испытания в Белом море

Атомный ракетный крейсер стратегического назначения «Дмитрий Донской» после заводского ремонта провел первые испытания в Белом море.
Обновлено в 09:51
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено в 10:44
Футбол

Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено в 17:02
Политика

Джонсон и Хант вышли в финал гонки за пост премьера Британии

Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон и нынешний глава МИД Джереми Хант вышли в финал борьбы за пост лидера консерваторов и премьера страны по итогам голосования фракции тори в парламенте, теперь слово за рядовыми членами партии.
Обновлено в 13:10
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Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
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