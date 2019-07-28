Армия и оружие

В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад РоссииRT на русском 07:51

В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России. В нём приняли участие более 40 кораблей, 41 воздушное судно и свыше 4000 военнослужащих. Парад принимал президент Владимир Путин.
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В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад России

RT на русском07:51

Путин объявил ВМФ России всесильным

Lenta.ru04:52

В Петербурге прошел главный военно-морской парад

РИА Новости05:14

Путин заявил о готовности ВМФ России «дать отпор любому агрессору»

РБК06:20

В Санкт–петербурге проходит парад ВМФ

Коммерсантъ04:30

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ТАСС04:23

Владимир Путин: Военно-морской флот России способен дать отпор любому агрессору

Эхо Москвы05:04
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:38, Вашингтон
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Во Владивостоке прошел парад в честь Дня Военно-морского флота.
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