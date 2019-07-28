Армия и оружие
В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад РоссииRT на русском 07:51
В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ России. В нём приняли участие более 40 кораблей, 41 воздушное судно и свыше 4000 военнослужащих. Парад принимал президент Владимир Путин.
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Политика
В Крыму сообщили о готовности принимать в Симферополе рейсы из Украины
Международный аэропорт Симферополя рассчитан на прием рейсов из любой страны мира, в том числе из Украины, сообщил «РИА Новости» председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
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Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%
Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено 26 июля в 06:40
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«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» нанес поражение команде «Оренбург» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
Стал известен груз уничтоженных в Ливии украинских Ил-76
Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые были уничтожены в результате ракетного обстрела в Ливии, перевозили оружие из ОАЭ.
Обновлено в 08:28
Космос
В Сети назвали новую дату очередного «конца света»
На просторах Вселенной был зафиксирован огромный объект, который направляется к Земле со стороны Венеры.
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Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
МИД Украины регулярно выражает протесты в связи с поездкой российских официальных лиц в Крым.
Обновлено в 08:55
Политика
Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Движение трамваев на Живописной улице восстановлено
Обновлено в 08:23
Армия и оружие
Составлен ТОП-5 военных грузовиков
Эксперты издания «Военное дело» составили подборку из-за самых лучших и мощных военных грузовиков.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Парад в честь Дня военно-морского флота прошел во Владивостоке
Во Владивостоке прошел парад в честь Дня Военно-морского флота.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие
Брест празднует 75-летие освобождения от фашистов
В Белоруссии 28 июля отмечают памятную дату. 75 лет назад произошло освобождение Бреста.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле
Большой плакат, на котором изображен российский президент Владимир Путин повесили на один из домов Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов в стране.
Обновлено в 09:31
Происшествия
В Москве вновь задержан политик Дмитрий Гудков
Обновлено в 08:30
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве в воскресенье
Обновлено в 06:47
Единоборства
Макс Холлоуэй победил Фрэнки Эдгара решением судей
Только что завершился главный бой шоу UFC 240 между чемпионом полулегкого веса Максом Холлоуэем и бывшим чемпионом в легком весе Фрэнки Эдгаром.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Отец забыл годовалых близнецов в машине на жаре и нашел их мертвыми
В Бронксе (Нью-Йорк) 39-летний Хуан Родригес забыл в машине двоих годовалых детей на заднем сидении машины и ушел на работу.
Обновлено в 09:13
Футбол
Переход Бэйла в китайский клуб сорвался
Переход полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла в китайский "Цзянсу Сунин" сорвался, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 09:25
Общество
Из Тулуна снова эвакуируют жителей из-за угрозы наводнения
Жителей многострадального города Тулун в Иркутской области, который сильно пострадал от паводков, вновь эвакуируют, так как снова есть угроза наводнения.
Обновлено в 07:35
Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова паникёром
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отметился очередным заявлением в сторону российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Подросток побаловался вейпом и впал в кому
В США подросток едва не умер после использования вейпа.
Обновлено в 01:42
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала порталу "ЕТВ" о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги и стал одним из главных в ее жизни.
Обновлено в 08:27
Наука
Астрономы пролили новый свет на эволюцию сверхновых
Открытие исследовательской группы показывает оптическое излучение от выброшенных элементов (атомов) сверхновой, а тщательный анализ испускаемого света позволяет впервые непосредственно определить скорость удара.
Обновлено 25 июля в 14:58
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Футбол
Трансфер Кругового обойдется «Зениту» в 2 миллиона евро
Ожидается, что петербургский клуб заплатит за игрока около 2 миллионов евро.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Женщину убило молнией во время забега в горах Италии
Удар молнии поразил 45-летнюю гражданку Норвегии в субботу вечером, когда та участвовала в трейлраннинговом забеге в итальянской части Альп на юге Тироля недалеко от границы с Австрией, сообщает бельгийская газета Le Soir.
Обновлено в 07:19