Армия и оружие
Путин пообещал строить уникальный военно-морской флотЭкономика сегодня 04:45
Россия продолжит строить военно-морской флот, который обладает уникальными возможностями. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Заявление глава государства сделал во время выступления на торжественном параде в честь Дня ВМФ.
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Происшествия
Задержанный в Москве активист вскрыл вены в отделе полиции
Один из задержанных на акции протеста в Москве попытался покончить с собой в отделе полиции.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Российский бизнесмен и бывший чиновник стал виновником ДТП
Как заявил Косилов, с ним самим все в порядке. Бывший чиновник отказался комментировать изданию произошедшее.
Обновлено в 10:53
Политика
Киев выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой премьера России Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Беременная сестра Влада Топалова вышла замуж в Эстонии
На днях Влад Топалов улетел в Таллин. Как выяснилось позднее, в эти выходные там проходила свадьба его младшей сестры Алины.
Обновлено в 04:33
Футбол
Хусаинов: «Карасев ошибся, назначив пенальти в ворота „Оренбурга“»
Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов оценил назначение пенальти в ворота «Оренбурга», который реализовал форвард «Зенита» Артем Дзюба.
Обновлено в 10:32
Кино
Режиссер нового «Короля Льва» спрятал в фильме настоящий снимок
Режиссер нового мультфильма «Король Лев» Джон Фавро рассказал о спрятанной в ленте сцены, которые была снята «по-настоящему», об этом 28 июля он сообщил на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад страны
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде закончился Главный военно-морской парад страны.
Обновлено в 05:40
Культура
Балет Большого театра уехал на гастроли в Лондон
Балет Большого театра отправился в Лондон на гастроли, которые продлятся три недели с 29 июля по 17 августа.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Екатерина Климова встретилась с возлюбленной экс-супруга
Бирюкова вспоминает, что ей было непросто сообщить Климовой, что она встречается с её бывшим мужем.
Обновлено в 06:00
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Авто
Официально подтверждена цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4
Корреспонденты федерального издания отправились для этого на предприятие "Апал", где им подтвердили факт стоимости внедорожника "Сталкер" 1,2 миллиона.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Рябков сообщил о проведении первых операций через INSTEX
Первые операции через систему торговых расчетов с Ираном INSTEX уже совершены, сообщил в воскресенье, 28 июля, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Обновлено в 10:26
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян
Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.
Обновлено в 10:47
Общество
Меган Маркл и принц Гарри опровергли слухи о правилах для соседей
Королевская пара Меган Маркл и принц Гарри опровергли информацию о строгих правилах для соседей.
Обновлено в 08:55
Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Автоспорт
Квят финишировал третьим на Гран-при «Формулы-1» в Германии
Обновлено в 11:09
Политика
В Грузии пройдет митинг за восстановление отношений с Россией
В партии заявляют, что необходимо восстановить авиасообщение, позволить туроператорам заниматься своим делом, привлекать туристов в Грузию.
Обновлено в 07:43
Футбол
Все билеты на матч ЦСКА и «Локомотива» проданы
Все билеты на матч третьего тура чемпионата России по футболу между московскими «Локомотивом» и ЦСКА проданы.
Обновлено в 10:18
Религия
В Киеве начался крестный ход «новой церкви»
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний возглавил крестный ход от Софийской площади к памятнику князю Владимиру в праздник Крещения Руси.
Обновлено в 06:17
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено в 10:49
Космос
Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь
Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.
Обновлено вчера в 05:09