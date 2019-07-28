Армия и оружие

Путин пообещал строить уникальный военно-морской флотЭкономика сегодня 04:45

Россия продолжит строить военно-морской флот, который обладает уникальными возможностями. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Заявление глава государства сделал во время выступления на торжественном параде в честь Дня ВМФ.
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В Санкт-Петербурге прошёл Главный военно-морской парад России

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РБК06:20

Владимир Путин: Военно-морской флот России способен дать отпор любому агрессору

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Балет Большого театра отправился в Лондон на гастроли, которые продлятся три недели с 29 июля по 17 августа.
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Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»

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Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
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