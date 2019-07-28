Армия и оружие
Путин пообещал строить уникальный военно-морской флотЭкономика сегодня 04:45
Россия продолжит строить военно-морской флот, который обладает уникальными возможностями. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Заявление глава государства сделал во время выступления на торжественном параде в честь Дня ВМФ.
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Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Обновлено в 10:07
Общество
Неделя в Петербурге начнется с похолодания и дождя
В понедельник, 29 июля в Петербурге ожидается похолодание, возможен дождь. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по городу.
Обновлено в 11:13
Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Культура
Балет Большого театра уехал на гастроли в Лондон
Балет Большого театра отправился в Лондон на гастроли, которые продлятся три недели с 29 июля по 17 августа.
Обновлено в 05:00
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян
Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Гонконге против протестующих применили слезоточивый газ
Гонконгская полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Трехлетний мальчик пропал в лесу в Кузбассе
В воскресенье, 28 июля, мальчик пропал в лесу. Рост ребенка около 95 см, плотного телосложения, черные короткие волосы, голубые глаза.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Экономика
Управляющие компании разнообразят ИИС
Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Обновлено в 07:00
Политика
В Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь Дня ВМФ
В Петербурге прошел Главный Военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского флота России.
Обновлено в 12:29
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.
Обновлено в 11:10
Космос
Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовый стол Байконура
«Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-12» была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки номер 31 космодрома Байконур», — сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:21
Экономика
Счетная палата признала провал пенсионной системы в России
Представитель ведомства указала, что государство принимает меры, чтобы выправить ситуацию, однако пенсионная система остается неэффективной и никак не влияет на уровень пенсионного обеспечения граждан.
Обновлено 26 июля в 08:57
Происшествия
При взрыве в Кабуле пострадали шесть человек
Обновлено в 09:02
Происшествия
В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве
Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы.
Обновлено в 08:34
Политика
Кремль показал кадры погружения Путина на дно Финского залива
Пресс-служба Кремля опубликовала фотографии погружения 27 июля президента России Владимира Путина на дно Финского залива.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
«Челси» обыграл «Рединг» в матче с семью голами
«Челси» в товарищеском матче одержал победу над «Редингом». Встреча порадовала болельщиков обилием голов.
Обновлено в 12:11
Политика
На бесчинства и вакханалию провокаторов в Москве нужен жесткий правовой ответ – Ревенко
Агрессивное меньшинство пытается навязать свою волю большинству Отметим, что в Москве состоялся очередной несанкционированный митинг так называемой оппозиции, причем это событие люди, стоящие за данным мероприятием, вычурно использовали для саморекламы в западных и в российских либеральных СМИ.
Обновлено в 10:26
Авто
Назван срок, за который россияне могут накопить на внедорожник
Обновлено в 03:12
Футбол
Валерий Карпин – о победе над «Арсеналом»: Простых матчей в РПЛ не бывает
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (3:2). – Тяжелая игра.
Обновлено в 12:34
Единоборства
Макс Холлоуэй победил Фрэнки Эдгара в главном бою UFC 240
Главным боем вечера стал поединок за титул в полулегком весе между Фрэнки Эдгаром и Максом Холлоуэем.
Обновлено в 01:05
Музыка
В Сочи пройдет Международный фестиваль Sochi Jazz
Десятый фестиваль Sochi Jazz пройдет с 1 по 4 августа в Сочи, в программе - джазовый парад и выступления мировых звезд, сообщается на сайте Минкультуры РФ.
Обновлено в 04:31