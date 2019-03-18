Политика
Путин: Россия снимет ответные меры после отмены санкций ЕСRT на русском 10:20
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена снять ответные меры в отношении Евросоюза, как только Европа отменит свои санкции.
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Сейчас наша задача — расширить свое присутствие на китайском рынке, то есть мы полностью закрыли свои потребности.
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Происшествия
Правозащитника Титиева приговорили к четырём годам колонии-поселения
Шалинский районный суд Чечни приговорил к четырём годам колонии-поселения главу чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева по обвинению в незаконном хранении марихуаны.
Обновлено в 13:01
Политика
Путин рассказал, когда Россия наладит отношения с Украиной
На встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя Владимир Путин рассказал, что Москва начнет выстраивать отношения с Украиной, как только в Киеве восторжествует здравый смысл.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Суд приговорил гадалку из дела Нота-банка к 3,5 года за вывод ₽350 млн
Останкинский суд Москвы приговорил гадалку Нону Михай к 3,5 года колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб. по делу о хищениях в Нота-банке.
Обновлено в 12:33
Политика
Россия признала Македонию под новым названием
Российская Федерация признает эту страну под новым наименованием "Республика Северная Македония", - говорится в сообщении МИД РФ, текст которого размещен на сайте ведомства.
Обновлено в 12:51
Политика
Путин подписал закон о борьбе с фейковыми новостями
Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества, следует из документов, размещенных на портале правовой информации.
Обновлено в 12:27
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной протест, направив ноту внешнедипломатическому ведомству России из-за поездки лидера РФ Владимира Путина в Крым.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В результате стрельбы в Утрехте погибли три человека
Три человека погибли, девять пострадали в результате стрельбы в Утрехте в Нидерландах, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на мэра города.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие
В Крым перебросили Ту-22М3 в ответ на американскую ПРО в Румынии
Сенатор подчеркнул, что развернутые в Крыму бомбардировщики будут модернизированы в течение нескольких лет, это даст возможность поражения систем ПВО и ПРО "в любой точке Европы".
Обновлено в 11:31
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист» в третьем матче серии
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Представитель Началовой рассказала о последнем разговоре с певицей
По словам Исаевой, последний разговор с певицей состоялся в больнице.
Обновлено в 13:30
Политика
Путин пошутил про нехватку денег у евреев на строительство синагоги в Крыму
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности в Симферополе пошутил про нехватку денег у евреев, в ответ на комментарий руководителя еврейской общины Бенджамина Вольфа о финансовых проблемах, из-за которых задерживается строительство Синагоги.
Обновлено в 11:45
Политика
Путин попросил военных в Балаклавской бухте потесниться ради яхт
Президент России Владимир Путин попросил силовые структуры, расположенные в Балаклавской бухте Крыма, «потесниться» и освободить место для развития яхтенного туризма.
Обновлено в 13:14
Общество
ФАС назвала челябинского губернатора участником антиконкурентного сговора
Более 90% контрактов на строительство дорог на территории Челябинской области в 2015–2018 годах было заключено с компанией «Южуралмост», что стало следствием реализации сразу двух антиконкурентных соглашений, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Обновлено в 10:46
Важное за сутки
«Лицо богачки» стало новым трендом женской пластики
Самым популярным трендом в области женской пластической хирургии в 2019 году стало «Лицо богачки».
Обновлено в 06:57
Происшествия
Горринга окончательно уволили из структур «Росгеологии»
В январе "Росгеология" расторгла контракт с первым заместителем генерального директора Русланом Горрингом в связи с нарушением кодекса корпоративной этики холдинга.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Каракасе снова произошло массовое отключение электричества
В столице Венесуэлы Каракасе и близлежащих населенных пунктах произошло отключение электричества сообщили местные СМИ (например El Nacional и El Universal).
Обновлено в 13:01
Политика
В Госдуме предложили дать полицейским право объявлять предостережения
Авторы проекта отмечают, что в федеральном законе "О полиции" полномочие по объявлению предостережения не закреплено.
Обновлено в 12:39
Космос
В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали мощный взрыв метеорита в атмосфере Земли, который произошел над акваторией Берингова моря в нескольких сотнях километров от российского побережья.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Магазин Порошенко загорелся в центре Киева
В центре Киева в кондитерском магазине Roshen произошел пожар, передает УНН.
Обновлено в 10:06
Экономика
С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Общество
Макаревич объяснил свои слова о Крыме
Андрей Макаревич объяснил "Комсомольской правде" свое скандальное заявление о Крыме и призвал поклонников своего творчества "не искать оскорблений там, где их нет".
Обновлено в 10:42
Политика
Путин рассказал, почему в Крыму высокие цены на продукты
Президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Симферополе отметил, что "доходы у крымчан не самые высокие, а цены достаточно приличные".
Обновлено в 11:33
Общество
В сети магазинов «Красная икра» идут обыски
Мероприятия идут в московских офисах компании, а также на складах и в некоторых организациях в Приморском крае и на Сахалине, связанных с компанией.
Обновлено в 06:01
Футбол
Александр Медведев: "Не вижу поводов закрыть программу Z+"
Президент "Зенита" Александр Медведев сделал заявление о программе Z+.
Обновлено в 13:27
Политика
В США исключили возможность возврата Украине Крыма военным путем
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что возврат Украине Крыма военным путем исключен.
Обновлено в 11:58
Политика
В ближайшие дни ожидается очередная серия губернаторских отставок
Как предполагается, в отставку могут уйти до шести руководителей регионов: глава Мурманской области Марина Ковтун, губернатор Алтая Александр Бердников, глава Оренбургской области Юрий Берг и Борис Дубровский - глава Челябинской области, сообщают "Ведомости".
Обновлено вчера в 22:45
Культура
Александр Любимов отреагировал на слухи о цепи смертей участников «Последнего героя»
Продюсер проекта «Последний герой» Александр Любимов, посоветовал тем, кто ищет мистические совпадения в смертях участников шоу, посмотреть на 81-летнего телеведущего Николая Дроздова.
Обновлено в 11:46
Футбол
Стала известна дата матча «Спартак» — ЦСКА во втором круге РПЛ
Московские «Спартак» и ЦСКА встретятся в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) 6 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 13:16
Общество
Гендиректор «Водоканала Санкт-Петербурга» отправлен в отставку
В понедельник, 18 марта, был отправлен в отставку генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгений Целиков.
Обновлено в 06:52