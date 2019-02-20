Экономика
Путин пообещал россиянам рост зарплатLenta.ru 05:37
Зарплаты в России должны расти темпами не ниже уровня инфляции, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин, следует из трансляции мероприятия на YouTube-канале «Россия 24».
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Зарплаты по экономике должны расти, должны повышаться. У нас более 40 миллионов граждан — это бюджетники, военнослужащие, неработающие пенсионеры — получают фиксированные доходы. И они должны расти не ниже уровня инфляции. Я прошу правительство учитывать это в своей работе.
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