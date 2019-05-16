Политика

Путин пообещал расследовать вырубку леса в Иркутской областиРБК 10:57

Президент Владимир Путин пообещал провести расследование вырубки леса в Иркутской области, передает корреспондент РБК.
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Путин: в лесной отрасли воровство ужасное

News.ru10:01

Путин пообещал расследовать вырубку леса в Иркутской области

РБК10:57

Путин заявил об «ужасном» воровстве в лесной отрасли

Коммерсантъ10:36

Путин призвал навести порядок в лесной отрасли

ТАСС10:18

В. Путин: «В Иркутске с точки зрения криминального лесопользования проблема стоит особенно остро»

Иркутск Сегодня11:18

Путин пошутил про охоту губернатора Левченко на спящего медведя

РЕН ТВ10:39

Президент обратил внимание на проблему криминального лесопользования в Иркутской области

Твой Иркутск11:50
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:58, Ашберн
Общество

Сельского учителя литературы уволили за Ктулху

Уральская прокуратура — про Николая Летина, учителя русского языка и литературы из общеобразовательной школы села Нижняя Санарка, который был уволен со скандалом, прогремевшим на всю страну.
Обновлено вчера в 15:49
Политика

Певец Вакарчук рассказал, кто вошел в его партию «Голос»

Обновлено в 05:24
Музыка

В Тель-Авиве начался второй полуфинал «Евровидения-2019»

Второй полуфинал международного конкурса "Евровидение-2019" начался в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:21
Игры

Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep

В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
Обновлено в 13:50
Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

Обновлено в 15:52
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:28
Политика

Минэнерго: «Газпром» сам достроит «Северный поток-2» в случае санкций

"Газпром" в состоянии самостоятельно завершить строительство трубопровода "Северный поток-2", который пройдет через Балтийское море, в случае если США все-таки решат ввести санкции против подрядчиков проекта.
Обновлено в 07:17
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма в сквере

Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие

Турция разделит российские С-400 и вооружения НАТО

Обновлено в 14:47
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Театры

Лариса Луппиан станет худруком Театра им. Ленсовета

Обновлено в 10:33
Экономика

ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Авто

Ford представил универсал Focus ST Wagon

Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Футбол

«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена

Обновлено в 14:46
Политика

Посольство заявило о предвзятости Британии к российским дипломатам

Посольство РФ в Великобритании зафиксировало как минимум 14 случаев пристрастного отношения британской погранслужбы к дипломатам МИД РФ и гостям дипмиссии за последнее время.
Обновлено в 13:06
Технологии

В Германии прошли испытания воздушного электротакси

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено в 11:14
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес

Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке.
Обновлено в 15:27
Авто

В России распродали все автомобили Lifan X70

Все дилерские запасы автомобилей Lifan X70 в России распроданы.
Обновлено вчера в 09:25
Интернет

Компания ESET предупредила пользователей о новой угрозе в WhatsApp

Международная антивирусная компания ESET предупредила пользователей о новой фишинговой атаке в WhatsApp.
Обновлено в 09:46
Футбол

Вальверде: «Президент доверяет мне»

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заручился поддержкой президента клуба Хосепа Бартомеу.
Обновлено 13 мая в 17:08
Политика

Немецкий журналист объяснил слабость Германии перед Россией

Немецкая культура всегда питала слабость к России, пишет для The American Interest журналист, политический обозреватель Die Welt Ричард Херцингер.
Обновлено в 10:04
Политика

Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж

Владимир Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж.
Обновлено в 11:13
Кино

Апелляционный суд Киева утвердил снятие запрета с сериала «Сваты»

Обновлено в 01:44
Политика

«Нафтогаз» рассказал об условиях для переговоров по газу с Россией

Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:28
Технологии

«Билайн» обновляет сеть в Москве с помощью Huawei

"Билайн" модернизирует московскую инфраструктуру сетей связи на базе оборудования Huawei, рассказали в четверг гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич и гендиректор Huawei в регионе Евразия Эйден У. Обновление сети завершится в сентябре 2019 г. и пройдет в два этапа.
Обновлено в 10:18
Космос

NASA обнаружило на Луне след от крушения космического корабля

Американское космическое агентство NASA опубликовало на своём сайте снимки Луны, где видно место крушения израильского космического аппарата "Берешит".
Обновлено в 14:22
Происшествия

Опубликованы кадры задержания спонсора террористов в Москве

ФСБ опубликовала видео задержания уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, которого подозревают в финансировании террористической группировки "Исламское государство"*.
Обновлено в 06:48
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