Политика
Путин пообещал расследовать вырубку леса в Иркутской областиРБК 10:57
Президент Владимир Путин пообещал провести расследование вырубки леса в Иркутской области, передает корреспондент РБК.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:58, Ашберн
Общество
Сельского учителя литературы уволили за Ктулху
Уральская прокуратура — про Николая Летина, учителя русского языка и литературы из общеобразовательной школы села Нижняя Санарка, который был уволен со скандалом, прогремевшим на всю страну.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Певец Вакарчук рассказал, кто вошел в его партию «Голос»
Обновлено в 05:24
Музыка
В Тель-Авиве начался второй полуфинал «Евровидения-2019»
Второй полуфинал международного конкурса "Евровидение-2019" начался в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:21
Игры
Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep
В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
Обновлено в 13:50
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:28
Политика
Минэнерго: «Газпром» сам достроит «Северный поток-2» в случае санкций
"Газпром" в состоянии самостоятельно завершить строительство трубопровода "Северный поток-2", который пройдет через Балтийское море, в случае если США все-таки решат ввести санкции против подрядчиков проекта.
Обновлено в 07:17
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма в сквере
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Турция разделит российские С-400 и вооружения НАТО
Обновлено в 14:47
Театры
Лариса Луппиан станет худруком Театра им. Ленсовета
Обновлено в 10:33
Экономика
ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»
Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Авто
Ford представил универсал Focus ST Wagon
Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» получил кредит от семьи Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:46
Политика
Посольство заявило о предвзятости Британии к российским дипломатам
Посольство РФ в Великобритании зафиксировало как минимум 14 случаев пристрастного отношения британской погранслужбы к дипломатам МИД РФ и гостям дипмиссии за последнее время.
Обновлено в 13:06
Технологии
В Германии прошли испытания воздушного электротакси
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем
Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке.
Обновлено в 15:27
Авто
В России распродали все автомобили Lifan X70
Все дилерские запасы автомобилей Lifan X70 в России распроданы.
Обновлено вчера в 09:25
Интернет
Компания ESET предупредила пользователей о новой угрозе в WhatsApp
Международная антивирусная компания ESET предупредила пользователей о новой фишинговой атаке в WhatsApp.
Обновлено в 09:46
Футбол
Вальверде: «Президент доверяет мне»
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заручился поддержкой президента клуба Хосепа Бартомеу.
Обновлено 13 мая в 17:08
Политика
Немецкий журналист объяснил слабость Германии перед Россией
Немецкая культура всегда питала слабость к России, пишет для The American Interest журналист, политический обозреватель Die Welt Ричард Херцингер.
Обновлено в 10:04
Политика
Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж
Владимир Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж.
Обновлено в 11:13
Политика
«Нафтогаз» рассказал об условиях для переговоров по газу с Россией
Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:28
Технологии
«Билайн» обновляет сеть в Москве с помощью Huawei
"Билайн" модернизирует московскую инфраструктуру сетей связи на базе оборудования Huawei, рассказали в четверг гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич и гендиректор Huawei в регионе Евразия Эйден У. Обновление сети завершится в сентябре 2019 г. и пройдет в два этапа.
Обновлено в 10:18
Космос
NASA обнаружило на Луне след от крушения космического корабля
Американское космическое агентство NASA опубликовало на своём сайте снимки Луны, где видно место крушения израильского космического аппарата "Берешит".
Обновлено в 14:22
Происшествия
Опубликованы кадры задержания спонсора террористов в Москве
ФСБ опубликовала видео задержания уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, которого подозревают в финансировании террористической группировки "Исламское государство"*.
Обновлено в 06:48