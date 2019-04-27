Политика

Путин пообещал расследовать ситуацию с трубопроводом «Дружба»News.ru 05:18

Президент России Владимир Путин пообещал привлечь спецслужбы и правоохранительные органы к расследованию загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». По его словам, это может быть сделано в том случае, если компания «Транснефть» сама не сможет разобраться с ситуацией.
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Путин заявил о необходимости расследования по ситуации с «Дружбой»

RT на русском05:51

Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба»

Известия05:29

К расследованию ситуации с трубопроводом «Дружба» могут привлечь спецслужбы

Говорит Москва05:29

Путин пообещал расследовать ситуацию с трубопроводом «Дружба»

News.ru05:18

Путин пообещал провести расследование с привлечением спецслужб по трубопроводу «Дружба»

ТАСС04:58

Путин раскрыл детали переговоров с Лукашенко по трубопроводу «Дружба»

Взгляд.ру05:23

Путин не исключил возможность проведения расследования о некачественной нефти в «Дружбе»

Rambler News Service04:47
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Жительница Латвии Карла Луна сочла оскорбительным письмо от предприятия Latvijas gāze, содержащее инструкцию к газовому счетчику на русском языке.
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Обновлено в 05:47
Политика

Медведев поручил выявить виновных в загрязнении нефтепровода «Дружба»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил за неделю провести проверку обстоятельств попадания некачественных продуктов в нефтепровод «Дружба» в ходе поставок в Белоруссию и наказать виновных.
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Исследователи из Уппсальского университета (Швеция) заявили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови связан со значительным риском ранней смерти у пожилых людей, передает Medicalxpress.
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Без транзита российского газа Украина не сможет заниматься реверсом газа, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

На сайте проекта Минобороны «Дорога памяти» появилось фото лидера ИГ

Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

СК проводит расследование по факту убийства семьи в Уфе

Обновлено в 06:54
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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Молодёжка «Локомотива» обыграла «Енисей»

"Локомотив" был сильнее "Енисея", но реализовал лишь один момент и победил со счётом 1:0, выйдя на третье место в таблице.
Обновлено в 06:57
Авто

В продажу поступил обновленный кроссовер Chery Tiggo 8

Автопроизводитель Chery из КНР сообщил о начале продаж обновленной версии модели Tiggo в Китае.
Обновлено в 04:27
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
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Автоспорт

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Обновлено в 05:53
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено вчера в 12:56
Кино

Скончалась актриса Элина Быстрицкая

Умерла актриса театра и кино, Народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Об этом стало известно сегодня, 26 апреля.
Обновлено вчера в 03:41
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Apple может купить у Intel бизнес по производству модемов

Продажа бизнеса по производству модемов позволит Intel вернуть часть средств, потраченных на собственные разработки, в то время как для Apple патенты и наработки процессорного гиганта пригодятся в разработке собственного «яблочного» модема.
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Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу

Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
Обновлено в 01:15
Авто

Составлен топ-10 регионов-лидеров по продажам новых автомобилей

Москва и Подмосковье стали крупнейшими региональными рынками по продажам новых легковых автомобилей в 1 квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 10:10
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В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации

Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Футбол

Симеоне: «Не считаю второе место „Атлетико“ в Примере провалом»

В текущем сезоне мадридцы занимают второе место в турнирной таблице Примеры.
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В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
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Над вторым сезоном «Тьмы» работали те же люди, что и над первым – швейцарцы Баран бо Одар и Янтье Фризе.
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Песков пошутил, что Путин работает вместо сна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о том, что российский лидер Владимир Путин работает вместо того, чтобы спать.
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Первый канал снял с эфира документальный фильм про шоу «Голос. Дети»

Фильм всегда выходит на следующий день после финала и был анонсирован на субботу 10:15 мск.
Обновлено в 04:13
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