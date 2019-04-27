Политика

Путин пообещал расследовать ситуацию с трубопроводом «Дружба»News.ru 05:18

Президент России Владимир Путин пообещал привлечь спецслужбы и правоохранительные органы к расследованию загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». По его словам, это может быть сделано в том случае, если компания «Транснефть» сама не сможет разобраться с ситуацией.
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Путин заявил о необходимости расследования по ситуации с «Дружбой»

RT на русском05:51

Путин пообещал расследовать ситуацию с трубопроводом «Дружба»

News.ru05:18

Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нефтью в трубопроводе «Дружба»

РБК05:29

Путин раскрыл детали переговоров с Лукашенко по трубопроводу «Дружба»

Взгляд.ру05:23

Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба»

Известия05:29

Путин пообещал провести расследование с привлечением спецслужб по трубопроводу «Дружба»

ТАСС04:58

К расследованию ситуации с трубопроводом «Дружба» могут привлечь спецслужбы

Говорит Москва05:29
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
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В Трампа бросили телефон во время выступления

Мужчина бросил мобильный телефон в сторону президента США Дональда Трампа, когда тот поднимался на сцену для выступления перед Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) в Индиане.
Обновлено вчера в 21:47
Кино

Из-за переноса премьеры последней части «Мстителей» этот уикенд для кинотеатров РФ станет самым провальным в году

В России премьера отложена до понедельника. Большинство российских кинотеатров работают последние дни при пустых или полупустых залах.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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Вокруг победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» разразился скандал

В результате первый номер, согласно итоговым подсчетам, получил 61,8% голосов телезрителей, а второй - 56,5%. Казалось бы, что зрители должны смириться со столь убедительной победой Микеллы.
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Политика

Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
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В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

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Татьяна Навка озвучила одну из главных ролей в мультфильме "Большое путешествие" Впрочем, фолловеры Навки отнеслись к новости довольно скептически.
Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают

По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.
Обновлено в 06:22
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Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины

Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
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Квят показал шестое время на третьей тренировке Гран-при Азербайджана

Обновлено в 07:32
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины

Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
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Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Политика

Филарет заявил, что Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом

Украинский патриарх Филарет заявил, что победитель выборов президента Украны Владимир Зеленский уже извинился за то, что в одном из выступлений назвал томос термосом.
Обновлено в 07:59
Происшествия

«Сталингулаг» заявил об обысках у родственников предполагаемого автора телеграм-канала

Со вчерашнего вечера у всех родственников предполагаемого, по версии РБК, автора канала Сталингулаг проходят обыски.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

«Подвело политическое чутье»: почему дипломатия по-американски не работает с Россией

Перчатка американской дипломатии сильна изношена и съедена молью Ведущий программы "Задело" Николай Петров рассуждает о недавнем заявлении посла США в РФ Джона Хантсмана, сделанном им на борту авианосца "Авраам Линкольн".
Обновлено в 05:53
Происшествия

На Урале ребенок погиб после катания с горки

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Экономика

Группа «Илим» Смушкина отчиталась о росте выручки на 40% в 2018 году

Выручка группы «Илим», крупнейшего лесопромышленного холдинга России миллиардера Захара Смушкина, в 2018 году выросла на 40% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 11:16
Политика

Foreign Policy: США не так могущественны, как им кажется

Соединенные Штаты теряют свои позиции на мировой арене – рассказал профессор по международным отношениям Гарвардского университета в США Стивен Уолт в статье для аналитического издания Foreign Policy.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Уфе найдены тела пяти человек, считавшихся без вести пропавшими

Обновлено в 08:00
Религия

Готовящимся к Пасхе напомнили, как себя вести в Великую субботу

Все с трепетом ждут воскресного праздника – Пасху. Для воцерквленного человека сегодня главное – участие в богослужениях Великой субботы.
Обновлено в 06:35
Политика

Росгвардия предложила засекретить свои госзакупки

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на официальном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 16:38
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Эксперты назвали признаки скорой поломки двигателя автомобиля

Если случилось так, что двигатель стал «съедать» его в непомерно больших объемах и, само собой, часто просить «добавки», то вам тоже стоит задуматься, а лучше – сразу обратиться в сервис и провести диагностику.
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В Петербурге 16 минометных мин нашли в 300 метрах от АЗС

Сообщение об обнаружении боеприпасов на краю лесополосы поступило в субботу, 27 апреля, около 10 часов утра от АЗС, расположенной в районе дома 1А по Приморскому шоссе.
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Армия и оружие

Под Астраханью проведены боевые пуски из новейших РСЗО «Торнадо-С»

Обновлено в 07:54
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Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено вчера в 02:07
Авто

Сколько машина может проехать без бензина

Современные автомобили имеют функцию предоставления достоверных данных о количестве топлива и о том, на сколько его может хватить при выбранном режиме езды.
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Армия и оружие

ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по боевикам в Сирии

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Германия испугалась новой российской подлодки

Немецкая газета Stern выпустила материал, посвященный новой российской подводной лодке «Белгород».
Обновлено в 05:25
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