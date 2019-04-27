Политика
Путин пообещал расследовать ситуацию с трубопроводом «Дружба»News.ru 05:18
Президент России Владимир Путин пообещал привлечь спецслужбы и правоохранительные органы к расследованию загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». По его словам, это может быть сделано в том случае, если компания «Транснефть» сама не сможет разобраться с ситуацией.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Религия
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
Обновлено в 07:54
Автоспорт
Тото Вольфф: «Если бы Леклер прошел в третий сегмент, то выиграл бы поул»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал результаты квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Футбол
Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве уступила «Шальке»
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле проиграли "Шальке" в матче 31-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 11:38
Теннис
Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира
В прошлом сезоне Медведев завоевал три титула на турнирах АТР. В каждом из финалов он победил хозяина корта.
Обновлено в 10:44
Культура
Нагиев предложил аннулировать результаты «Голоса» при выявлении махинаций
На телеканале заявили, что окончательные выводы можно будет сделать лишь после детальной проверки.
Обновлено в 09:30
Политика
Путин допустил выплаты пенсий жителям Донбасса от России и Украины
Если кто-то в Донбассе сохранит украинскую пенсию в случае получения российского гражданства, это не будет социальной несправедливостью, считает президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
Денис Глушаков покинет «Спартак»
Обновлено в 09:50
Политика
Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Дочь Началовой дала интервью Малахову
Дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина дала интервью телеведущему Андрею Малахову. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".
Обновлено в 08:22
Общество
В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации
Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 09:01
Общество
У здания Европарламента в Страсбурге против «жилетов» применили газ
В Страсбурге группа радикально настроенных манифестантов попыталась прорваться к зданию Европарламента и начала бросать камни и бутылки в стражей порядка.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Спасатели извлекли тела всех 17 горняков из-под завалов шахты в ЛНР
В поселке Юрьевка Луганской области подняты на поверхность тела всех горных рабочих, ставших жертвами взрыва метана на шахте.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
В ДНР призвали ОБСЕ отреагировать на обстрелы ВСУ насосной станции
Обновлено вчера в 07:12
Наука
Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти
Шведские ученые выяснили, что высокий уровень полихлорированных бифенилов в крови свидетельствует о риске ранней смерти у пожилых людей.
Обновлено в 06:47
Космос
В Китае испытали многоразовую гиперзвуковую ракету
Журнал Popular Mechanics сообщил, что в Китае прошли испытания прототипа многоразовой гиперзвуковой ракеты Jia Geng № 1. Испытания проходили на северо-западе КНР.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Подмосковье загорелся перевозивший футболистов автобус
Возгорание произошло в автобусе, перевозившем футболистов из подмосковной Балашихи.
Обновлено в 10:12
Футбол
«Локомотив» предложил Денисову отказаться от контракта
Согласно информации источника, "Локомотив" предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта, который был продлен в декабре прошлого года, незадолго до ухода Ильи Геркуса.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Полиция случайно подстрелила троих детей
В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
Политика
Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским
«Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.
Обновлено в 06:20
Общество
Где вам стоит жить: какая страна подходит каждому знаку зодиака
Специалисты небесных светил раскрыли, какому знаку, где лучше жить.
Обновлено в 09:37
Политика
Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу
В Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко, проигравшему выборы главы государства, и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских электоральных кампаний, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.
Обновлено вчера в 15:31
Общество
Акция «Георгиевская ленточка» прошла в центре Лондона
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
В Нигерии попросили у России помощи в борьбе с терроризмом
Власти Нигерии обратились к России за помощью в уничтожении запрещенной в РФ террористической группировки «Боко харам».
Обновлено в 10:50