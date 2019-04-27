Политика

Путин пообещал расследовать ситуацию с трубопроводом «Дружба»News.ru 05:18

Президент России Владимир Путин пообещал привлечь спецслужбы и правоохранительные органы к расследованию загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». По его словам, это может быть сделано в том случае, если компания «Транснефть» сама не сможет разобраться с ситуацией.
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Путин заявил о необходимости расследования по ситуации с «Дружбой»

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Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба»

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Путин пообещал провести расследование с привлечением спецслужб по трубопроводу «Дружба»

ТАСС04:58

Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нефтью в трубопроводе «Дружба»

РБК05:29
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Общество

У здания Европарламента в Страсбурге против «жилетов» применили газ

В Страсбурге группа радикально настроенных манифестантов попыталась прорваться к зданию Европарламента и начала бросать камни и бутылки в стражей порядка.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Спасатели извлекли тела всех 17 горняков из-под завалов шахты в ЛНР

В поселке Юрьевка Луганской области подняты на поверхность тела всех горных рабочих, ставших жертвами взрыва метана на шахте.
Обновлено в 06:49
Происшествия

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Назван фактор, повышающий риск преждевременной смерти

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Обновлено в 06:47
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В Китае испытали многоразовую гиперзвуковую ракету

Журнал Popular Mechanics сообщил, что в Китае прошли испытания прототипа многоразовой гиперзвуковой ракеты Jia Geng № 1. Испытания проходили на северо-западе КНР.
Обновлено вчера в 12:29
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Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
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В Подмосковье загорелся перевозивший футболистов автобус

Возгорание произошло в автобусе, перевозившем футболистов из подмосковной Балашихи.
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«Локомотив» предложил Денисову отказаться от контракта

Согласно информации источника, "Локомотив" предложил полузащитнику Игорю Денисову отказаться от контракта, который был продлен в декабре прошлого года, незадолго до ухода Ильи Геркуса.
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Обновлено в 06:11
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Полиция случайно подстрелила троих детей

В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Обновлено в 08:39
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Путин рассказал о возможной встрече с Зеленским

«Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве», – отшутился Путин в ответ на вопрос журналиста о том, когда он «предстанет» перед новоизбранным президентом Украины.
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Акция «Георгиевская ленточка» прошла в центре Лондона

Обновлено в 10:51
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В Нигерии попросили у России помощи в борьбе с терроризмом

Власти Нигерии обратились к России за помощью в уничтожении запрещенной в РФ террористической группировки «Боко харам».
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