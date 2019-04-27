Политика

Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба»Известия 05:29

Президент России Владимир Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба». Об этом он заявил на пресс-конференции в Пекине 27 апреля.
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Путин пообещал расследовать ситуацию с трубопроводом «Дружба»

News.ru05:18

Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба»

Известия05:29

Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с нефтью в трубопроводе «Дружба»

РБК05:29

Путин раскрыл детали переговоров с Лукашенко по трубопроводу «Дружба»

Взгляд.ру05:23

Путин заявил о необходимости расследования по ситуации с «Дружбой»

RT на русском05:51

Путин пообещал провести расследование с привлечением спецслужб по трубопроводу «Дружба»

ТАСС04:58

К расследованию ситуации с трубопроводом «Дружба» могут привлечь спецслужбы

Говорит Москва05:29
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Игры

Steam празднует Alien Day и распродаёт игры по вселенной Чужого

Steam запустила акцию Alien Day специально к 40-летнему юбилею вселенной Чужого. Игры серии Alien продают со скидками до 80%.
Обновлено в 06:16
Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Автоспорт

Формула E: Верляйн завоевал поул в Париже

Обновлено в 07:27
Политика

Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте

Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.
Обновлено в 09:41
Религия

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Музыка

Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»

Позже СМИ сообщили, что результаты финала перепроверят.
Обновлено в 03:02
Общество

В Москве побит температурный рекорд 2001 года

«Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро столицы.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Адвокат допустил смягчение тюремного режима экс-майору Евсюкову

Обновлено в 01:31
Происшествия

В Уфе найдены мертвыми пять человек, считавшиеся пропавшими

Обновлено в 05:06
Общество

В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности

Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии.
Обновлено в 10:08
Авто

Geely показали грузовик на метаноле

Грузовик получил 12,45-литровый мотор, работающий на метаноле с отдачей в 460 л.с. Автомобиль предложат в трёх исполнениях — для гор, для региональной логистики и в стандартном.
Обновлено вчера в 11:13
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ

Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Космос

В космосе зафиксирован взрыв в десятки мегатонн тротила

Обновлено 25 апреля в 09:13
Финансы

ЦБ отказался менять ключевую ставку

Несмотря на мнение многих аналитиков, бравшихся прогнозировать решение руководства ЦБ по ключевой ставке, в регуляторе не стали ее менять.
Обновлено в 03:33
Политика

Путин заявил о желании подискутировать с Зеленским

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хотел бы подискутировать с новым лидером Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:09
Политика

Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского

Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.
Обновлено в 08:08
Экономика

У крымского «Инкермана» появился новый владелец

Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК Лариса Шимчук, и.о. директора крымского винодельческого предприятия, и подтвердил новый собственник.
Обновлено вчера в 13:52
Футбол

«Спартак» покинут сразу два руководителя клуба

Как сообщает официальный сайт «красно-белых», клуб удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об уходе с занимаемых должностей.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

Перевозивший юных футболистов автобус сгорел в Подмосковье

Воспитанникам футбольного клуба "Метеор" из Балашихи пришлось в пути искать транспортное средство взамен загоревшегося посреди проезжей части автобуса, который вез юных спортсменов в Домодедово.
Обновлено в 08:02
Общество

Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола

В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Происшествия

У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски

В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Политика

Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына

В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

На Урале ребенок погиб после катания с горки

Обновлено в 08:14
Политика

Украина остановила транзит российской нефти

Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено 25 апреля в 17:50
Шоу-бизнес

Вера Васильева: «У меня оборвалась любовь с другим человеком. Мне было горько»

Обновлено в 09:30
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

На отца сестер Хачатурян могут посмертно завести дело, заявил адвокат

Обновлено в 09:47
Транспорт

Власти Москвы заявили, что Большая кольцевая линия метро готова на 50%

Обновлено в 09:39
Футбол

«Тоттенхэм» проиграл «Вест Хэму», впервые пропустив на новом стадионе

Обновлено в 09:20
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