Политика
Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба»Известия 05:29
Президент России Владимир Путин пообещал провести расследование по трубопроводу «Дружба». Об этом он заявил на пресс-конференции в Пекине 27 апреля.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:14, Ашберн
Игры
Steam празднует Alien Day и распродаёт игры по вселенной Чужого
Steam запустила акцию Alien Day специально к 40-летнему юбилею вселенной Чужого. Игры серии Alien продают со скидками до 80%.
Обновлено в 06:16
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Автоспорт
Формула E: Верляйн завоевал поул в Париже
Обновлено в 07:27
Политика
Зеленский опроверг информацию СМИ о своем отдыхе на яхте
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию в СМИ о том, что он отдыхает в Турции на яхте.
Обновлено в 09:41
Религия
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Музыка
Лобода отреагировала на результаты финала «Голос. Дети»
Позже СМИ сообщили, что результаты финала перепроверят.
Обновлено в 03:02
Общество
В Москве побит температурный рекорд 2001 года
«Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро столицы.
Обновлено в 08:08
Общество
В Сбербанке назвали основные тренды в сфере киберпреступности
Третьим трендом представитель Сбербанка назвал мошенничество, связанное с методами социальной инженерии.
Обновлено в 10:08
Авто
Geely показали грузовик на метаноле
Грузовик получил 12,45-литровый мотор, работающий на метаноле с отдачей в 460 л.с. Автомобиль предложат в трёх исполнениях — для гор, для региональной логистики и в стандартном.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Космос
В космосе зафиксирован взрыв в десятки мегатонн тротила
Обновлено 25 апреля в 09:13
Финансы
ЦБ отказался менять ключевую ставку
Несмотря на мнение многих аналитиков, бравшихся прогнозировать решение руководства ЦБ по ключевой ставке, в регуляторе не стали ее менять.
Обновлено в 03:33
Политика
Путин заявил о желании подискутировать с Зеленским
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что хотел бы подискутировать с новым лидером Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 06:09
Политика
Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского
Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.
Обновлено в 08:08
Экономика
У крымского «Инкермана» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК Лариса Шимчук, и.о. директора крымского винодельческого предприятия, и подтвердил новый собственник.
Обновлено вчера в 13:52
Футбол
«Спартак» покинут сразу два руководителя клуба
Как сообщает официальный сайт «красно-белых», клуб удовлетворил просьбы вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об уходе с занимаемых должностей.
Обновлено вчера в 08:29
Происшествия
Перевозивший юных футболистов автобус сгорел в Подмосковье
Воспитанникам футбольного клуба "Метеор" из Балашихи пришлось в пути искать транспортное средство взамен загоревшегося посреди проезжей части автобуса, который вез юных спортсменов в Домодедово.
Обновлено в 08:02
Общество
Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола
В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.
Обновлено в 06:35
Происшествия
У вероятного основателя Telegram-канала Сталингулаг прошли обыски
В анонимном Telegram-канале Сталингулаг сообщили об обысках у родственников уроженца Махачкалы Александра Горбунова, который считается автором этого телеграм-канала.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Политика
Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына
В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
На Урале ребенок погиб после катания с горки
Обновлено в 08:14
Политика
Украина остановила транзит российской нефти
Украина в ночь на пятницу, 26 апреля, остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено 25 апреля в 17:50
Шоу-бизнес
Вера Васильева: «У меня оборвалась любовь с другим человеком. Мне было горько»
Обновлено в 09:30
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52