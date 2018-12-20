Сельское хозяйство у нас это давно национальный проект. У нас поддержка измеряется сотнями миллиардов рублей. Это поддержка будет продолжена, причем, как по крупным хозяйствам, так и по фермерским. По всем сегментам сельского хозяйства.

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве обещал продолжить поддержку сельского хозяйства. Он подчеркнул, что сельское хозяйство давно является национальным проектом государства. Об этом глава государства заявил, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Сельская жизнь».

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